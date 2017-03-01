01.03.2017 13:33:35

Çuvalda ceset bulunmasıyla ilgili 11 gözaltı

Hatay'da oyun oynayan çocukların buldukları çuvalın içerisindeki erkek cesedinin 21 yaşındaki Suriyeli Valit Ş'ye ait olduğu belirlendi- Olaya karıştıkları ileri sürülen 11 Suriyeli gözaltına alındı

Hatay'da boş arazide oyun oynayan çocukların çuval çerisinde bulduğu erkek cesedinin kimliği belirlenirken, olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Samyeli Sitesi yanındaki boş arazide oyun oynayan çocukların 26 Şubat'ta çuval içerisinde erkek cesedi bulmasıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatan Hatay Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin Suriyeli Valit Ş'ye ait olduğunu belirledi.

Cesedin bulunduğu yerdeki sitede oturanların bilgisine başvuran ekipler, Valit Ş'nin eşi ve 2 çocuğuyla aynı sitede kiraladıkları evde oturduğunu belirledi.

Valit Ş'nin yakınları, ölen kişinin bir süre önce aynı sitede oturan birkaç Suriyeli'yle tartıştığını, 20 Şubat'ta bir narenciye fabrikasındaki işine gittikten sonra haber alınamaması üzerine kayıp başvurusunda bulunduklarını söyledi.

Polis bunun üzerine Valit Ş'nin tartıştığı 3 kişiye ulaşarak ifadelerini almak için emniyete götürdü.

Gözaltına alınan Suriyelilerden biri verdiği ifadede, Valit Ş'nin aynı iş yerinde çalışan Suriye uyruklu evli S.A'yı sürekli rahatsız ettiğini, bu durumdan S.A'nın kocası U.A. ve kayınbiraderi M.A'nın haberdar olduğunu iddia etti.

Valit Ş'nin S.A'nın eşi ve kayınbiraderi tarafından konuşma bahanesiyle eve çağrıldığını ifade eden adı açıklanmayan şüpheli, maktulün ellerinin bağlanarak darbedildiğini ardından telle boğup çuval içerisinde 5 katlı binanın balkonundan aşağı atıldığını belirtti.

Zanlı, gece geç saatte aşağı atılan çuvaldaki cesedin daha sonra binanın yan tarafında bulunan boş araziye götürüldüğünü ifade etti.

Polis, S.A, eşi U.A ve kayınbiraderi M.A'nın yanı sıra cinayete karıştıklarını öne sürülen 8 Suriyeliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hatay'da 26 Şubat Pazar günü meydana gelen olayda, merkez Antakya ilçesindeki boş arazide oyun oynayan çocukların buldukları çuvalın içerisinden erkek cesedi çıkmış, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olan kişinin üzerinden kimlik bulunamamıştı.