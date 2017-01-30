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Cumhuriyetçi senatörlerden Trump'a tepki
30.01.2017 20:04:59

Cumhuriyetçi senatörlerden Trump'a tepki

Cumhuriyetçi senatörler McCain ve Graham, 7 İslam ülkesinden gelenlerin ABD'ye alınmamasına yönelik kararnameyi eleştirdi.

ABD'de Cumhuriyetçi senatörler John McCain ve Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ve 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ülkeye kabulünü sınırlandıran başkanlık kararnamesini eleştirerek, "Bu kararnamenin teröre karşı mücadelede kendi kendimize açtığımız bir yaraya dönüşmesinden korkuyoruz." ifadesini kullandı.

İki eski başkan adayı Cumhuriyetçi senatörler McCain ve Graham, İran, Irak, Suriye, Yemen, Sudan, Somali ve Libya'dan gelen "mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren" ve "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden gelenlerin ise 30 gün boyunca ABD'ye kabul edilmemesini ön gören başkanlık kararnamesini eleştiren ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride bu kararnamenin ABD'nin güvenliğine fayda sağlamaktan çok zarar vereceğini savunan McCain ve Graham, "Sonuç olarak bu başkanlık kararnamesinin teröre karşı mücadelede kendi kendimize açtığımız bir yaraya dönüşmesinden korkuyoruz." ifadesine yer verildi.

Bildiride, "Bizim DEAŞ'la mücadeledeki en önemli müttefiklerimizin büyük çoğunluğu DEAŞ'ın nefret ideolojisini reddeden Müslümanlardır." değerlendirmesi yer aldı.

McCain ve Graham, hükümetin ülkenin sınırlarını koruma sorumluluğu bulunduğunu ama bunun vatandaşları daha güvenli kılan bir yolla ve ABD halkının iyi yönleri ön plana çıkarılarak yapılması gerektiğini vurguladı.

ABD havaalanlarında yaşanan karışıklığa ve protestolara da değinen McCain ve Graham, "Biz özellikle bu kararnamenin Dışişleri, Savunma, Adalet ve İç Güvenlik Bakanlıklarının kendileriyle çok az ya da hiç istişare yapılmadan yürürlüğe girdiği konusundaki açıklamalardan endişeliyiz." ifadesine yer verdi.

Aceleyle ve düşünülmeden alınan kararların sonuçlarının zararına işaret edilen bildiride, "yeşil kart" sahiplerinin, yurt dışında ABD ordusu ve diplomatlarına yardım etmek için kendi hayatını tehlikeye atmış kişilerin ABD'ye alınmamalarının yanlış olduğu vurgulandı.

McCain ve Graham, ABD'nin kendisi için tehdit oluşturmayan sığınmacılara sırtını dönmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu başkanlık kararnamesi kasıtlı olsa da olmasa da Amerika'nın, Müslümanların ülkemize gelmesini istemediği sinyalini gönderiyor." değerlendirmesini yaptı.

"Bu karar tamamen Müslümanlara yönelik bir yasak"

ABD Temsilciler Meclisine seçilen ilk Müslüman olan Minnesota Vekili Keith Ellison, Trump'ın vize yasağı kararına ilişkin, "Bu karar tamamen Müslümanlara yönelik bir yasak." değerlendirmesinde bulundu.

Trump yanıt verdi

Trump ise sosyal medyadan açıklama yaparak, McCain ve Graham'ın eleştirilerine cevap verdi.

Trump, "Eski başkanlık adayı John McCain ve Lindsay Graham'ın ortak bildirisi yanlış. Onlar göçmenlik meselesi hakkında maalesef zayıflar. Bu iki senatör her zaman 3. Dünya Savaşının başlamasına bakmak yerine enerjilerini DEAŞ, yasa dışı göçmenlik ve sınır güvenliği üzerine yoğunlaştırmalılar." mesajını paylaştı.



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