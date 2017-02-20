21.02.2017 08:33:40

Cumhuriyetçi Senatör McCain: ABD, Türkiye ile çalışmalı...

IŞİD'e karşı ABD'nin PYD ile mi yoksa Türkiye ile çalışacağı netlik kazanmamışken, dün Ankara'da temaslarda bulunan McCain, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı da olan John McCain, Erdoğan ile bir saat yirmi dakika süren ve Binali Yıldırım'ın da sonradan dahil olduğu görüşmenin ardından açıklamasını yazılı olarak yaptı.

Ortak demokratik değerler temelinde Türk-Amerikan ittifakını her zaman savunduğuna dikkati çeken McCain, "Avrupa ve Ortadoğu'daki düzensizliklerin arttığı bir dönemde bu ittifak (Türk-Amerikan ittifakı) her zamankinden daha önemlidir" ifadesini kullandı.

Görevine bir ay önce başlayan Donald Trump yönetimine işaret eden McCain, "ABD'deki yönetim değişikliği Suriye'deki mevcut politikanın yeniden değerlendirilmesi için önemli bir fırsat sunmaktadır" dedi.

McCain açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, DEAŞ'ı hızlı ve kalıcı bir şekilde mağlup etmek, düşmanlarımızın kötü etkisine karşı koymak ve bölgede kabul edilebilir bir güç dengesi kurabilmek için Türkiye ile çalışmalı. Bu amaçla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması ve Rakka'nın geri alınması için bir öneri ortaya koydu ve bu öneri ABD tarafından ciddiyetle ele alınmalı."

TRUMP'IN MUHALİFLERİNDEN



McCain, Trump gibi Cumhuriyetçi bir isim olsa da 45. Başkan'ın muhaliflerinden. İki gün önce Başkan Trump'ın medya ile savaşını eleştiren McCain, "O bir diktatör" demişti.