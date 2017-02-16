SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Cumhuriyet Mahallesi tamamlanan çalışmalar ile ışıl ışıl oldu
16.02.2017 16:21:34

Cumhuriyet Mahallesi tamamlanan çalışmalar ile ışıl ışıl oldu

Adapazarı Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi asfalt, tretuvar, çevre düzenlemesi ve son olarak yapılan dekoratif ışıklandırma çalışmaları ile ışıl ışıl oldu.

Adapazarı Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi asfalt, tretuvar, çevre düzenlemesi ve son olarak yapılan dekoratif ışıklandırma çalışmaları ile ışıl ışıl oldu.

Cumhuriyet Mahallesinde yaklaşık bir ay önce tamamlanan çalışmalar, çevre sakinleri tarafından da büyük beğeni topladı. Gerek görsellik gerekse hizmet açısından mahalleye ayrı bir renk katan ışıklandırma düzeni, kademeli olarak şehrin diğer bölgelerinde de uygulamaya geçirilecek.

Cumhuriyet Mahallesinde yapılan çalışmaların 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete açıldığını belirten Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, trafik yoğunluğu ile bilinen Cumhuriyet Mahallesinde hem yaya hem araç trafiğinin de rahatladığını ifade etti. Başkan Dişli, şehir merkezine ayrı bir renk katan çalışmaların başta Cumhuriyet Mahallesi olmak üzere tüm halka hayırlı olmasını diledi.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

İran sınırında 600 kilo eroin yakalandı
İran sınırında 600 kilo eroin yakalandı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gürbulak sınır kapısında, 600 kilogram eroin ele geçirildiğini ve ele geçirilen eroinin piyasa değerinin yaklaşık 60 milyon TL olduğunu bildirdi.
16.02.2017 16:18:55
Ukrayna’nın doğusundaki kriz tırmanıyor
Ukrayna’nın doğusundaki kriz tırmanıyor
Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalarda 1 askerin öldüğü, 4 askerin yaralandığı bildirildi.
16.02.2017 16:18:42
Beşiktaş’a Tosic'ten kötü haber
Beşiktaş’a Tosic'ten kötü haber
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic’e verilen 4 maçlık cezayı onadı.
16.02.2017 16:09:54
Açıköğretim kayıt süresi uzatıldı
Açıköğretim kayıt süresi uzatıldı
Açıköğretim okullarının kayıt işlemleri 22 Şubat'ta mesai bitimine kadar uzatıldı.
16.02.2017 16:07:52
Ahvaz'da gerginlik tırmanıyor
Ahvaz'da gerginlik tırmanıyor
İran'ın güneybatısında, Sünni nüfusun yoğun olarak yaşadığı Ahvaz bölgesinde Tahran yönetimine karşı protestolar dördüncü gününe girdi.
16.02.2017 16:03:24
ÖSYS Kılavuzu'ndaki duyuru güncellendi
ÖSYS Kılavuzu'ndaki duyuru güncellendi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden, 2017 ÖSYS Kılavuzu'ndaki bir duyuruda güncelleme yapıldığı bildirildi.
16.02.2017 16:01:17
Filipinler'le turizm anlaşması yapıldı
Filipinler'le turizm anlaşması yapıldı
Türkiye ile Filipinler arasında turizm alanında iş birliği protokolü imzalandı.
16.02.2017 15:59:09
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
'Rusya, Türkiye ittifakını tehlike atıyor'
'Rusya, Türkiye ittifakını tehlike atıyor'
Geçmişten günümüze Moskova'nın Türkiye'ye karşı PKK kartı
Geçmişten günümüze Moskova'nın Türkiye'ye karşı PKK kartı
AK Parti o ismin istifasını istedi
AK Parti o ismin istifasını istedi
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
'Sonuç ne olursa olsun erken seçim kaçınılmaz'
'Sonuç ne olursa olsun erken seçim kaçınılmaz'
Adil Gür: Bahçeli hayır deseydi de...
Adil Gür: Bahçeli hayır deseydi de...
Türkiye ile İran arasında sürpriz gelişme!
Türkiye ile İran arasında sürpriz gelişme!
Abdülkadir Selvi: Seçimi onlar belirleyecek
Abdülkadir Selvi: Seçimi onlar belirleyecek
'Erdoğan’ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi'
'Erdoğan’ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'İran, 'İslam iç savaşına' hazırlık yapıyor'
'İran, 'İslam iç savaşına' hazırlık yapıyor'
'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'
'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
'İç savaş' ifadeleri sonrasında istifası istenen Ak Partili için CHP'den açıklama!
'İç savaş' ifadeleri sonrasında istifası istenen Ak Partili için CHP'den açıklama!
Sırrı Süreyya Önder oran verdi
Sırrı Süreyya Önder oran verdi
Hamas'tan El Fetih'e: Çözüm müzakere değil...
Hamas'tan El Fetih'e: Çözüm müzakere değil...
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Memur-Sen referandum kararını açıkladı
Memur-Sen referandum kararını açıkladı
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları