16.02.2017 16:21:34

Cumhuriyet Mahallesi tamamlanan çalışmalar ile ışıl ışıl oldu

Adapazarı Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi asfalt, tretuvar, çevre düzenlemesi ve son olarak yapılan dekoratif ışıklandırma çalışmaları ile ışıl ışıl oldu.

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Adapazarı Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi asfalt, tretuvar, çevre düzenlemesi ve son olarak yapılan dekoratif ışıklandırma çalışmaları ile ışıl ışıl oldu.Cumhuriyet Mahallesinde yaklaşık bir ay önce tamamlanan çalışmalar, çevre sakinleri tarafından da büyük beğeni topladı. Gerek görsellik gerekse hizmet açısından mahalleye ayrı bir renk katan ışıklandırma düzeni, kademeli olarak şehrin diğer bölgelerinde de uygulamaya geçirilecek.Cumhuriyet Mahallesinde yapılan çalışmaların 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete açıldığını belirten Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, trafik yoğunluğu ile bilinen Cumhuriyet Mahallesinde hem yaya hem araç trafiğinin de rahatladığını ifade etti. Başkan Dişli, şehir merkezine ayrı bir renk katan çalışmaların başta Cumhuriyet Mahallesi olmak üzere tüm halka hayırlı olmasını diledi.