21.02.2017 12:50:56

Cumhuriyet ilkokulunda 'tuvalet kullanımı ve hijyen' eğitimi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulunda tüm öğrencilere yönelik 'tuvalet kullanımı ve hijyen' eğitimi verildiği bildirildi.

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulunda tüm öğrencilere yönelik "tuvalet kullanımı ve hijyen" eğitimi verildiği bildirildi.Temizliğin sağlıklı bireyler için öncelikli konuların başında geldiğine vurgu yapan Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, "Çünkü küçük yaşlarda kazanılan bu alışkanlıklar sağlık açısından büyük önem teşkil etmektedir. Bu çerçevede bilinçli ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla, her sınıf seviyesi için ayrı ayrı olmak üzere tüm okul öğrencilere Rehber Öğretmen Demet Bozkurt tarafından "Tuvalet Kullanımı ve hijyen" konulu eğitim verilmiştir. Bu tür eğitimlerle öğrencilerimize küçük yaşlarda hijyen bilinci kazandırarak enfeksiyona bağlı hastalıkları azaltmayı ve böylece daha sağlıklı nesiller yetiştirmeye katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi.(MA-EFE)