03.03.2017 20:19:26

Cumhuriyet gazetesi önünde havaya ateş açılması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: - '(Olaya ilişkin gözaltına alınan) Şahsın yapılan sorgusunda; olayı aşırı derecede alkollü olmasından dolayı gerçekleştirdiğini, taksinin camını açıp silahla havaya hedef gözetmeksizin ateş ettiğini, herhangi bir kişi veya kuruma karşı saldırı niyetinin olmadığını beyan etmiştir'

Cumhuriyet gazetesi önünde havaya ateş edilmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelinin, olay sırasında alkollü olduğunu ve herhangi bir kişi veya kuruma karşı saldırı niyetinin olmadığını beyan ettiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, saat 06.40 sıralarında, Şişli Merkez Mahallesi İstiklal Sokak'taki ticari taksiden ateş edilmesi sonrasında, bazı basın yayın kuruluşlarında "Cumhuriyet gazetesi önünde silah sesleri" şeklinde haberler yer aldığı anımsatıldı.

Söz konusu olayın Cumhuriyet gazetesine yönelik olmadığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, olayı Ö.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiş ve aynı gün olayı gerçekleştirdiği tabanca ile yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın yapılan sorgusunda; olayı aşırı derecede alkollü olmasından dolayı gerçekleştirdiğini, taksinin camını açıp silahla havaya hedef gözetmeksizin ateş ettiğini, herhangi bir kişi veya kuruma karşı saldırı niyetinin olmadığını beyan etmiştir. Konuyla ilgili tahkikat sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.