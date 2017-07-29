29.07.2017 15:05:22

Cumhuriyet gazetesi davasında 7 tahliye

Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarının aralarında bulunduğu 19 şüphelinin yargılandığı davada mahkeme, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Musa Kart, Güray Öz, Turhan Günay, Hakan Karasinir ve Önder Çelik hakkında tahliye kararı verdi.



Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarından gazeteci Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 19 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 27'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve pazartesi günü başlayan duruşmaya tutuklu sanıklar cezaevinden getirilirken sanık avukatları ve yakınları ile meslektaşları salonda hazır bulundu. Duruşmada sanık savunmalarının ardından sanık avukatları söz alarak müvekkillerinin tahliyelerini istedi.



Bunun üzerine mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıklardan Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Musa Kart, Güray Öz ve Turan Günay hakkında tahliye kararı verilmesini, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.



Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Musa Kart, Güray Öz, Turhan Günay, Hakan Karasinir ve Önder Çelik hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyarak adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmederken, sanıklardan Akın Atalay, Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Ahmet Kemal Aydoğdu hakkında tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



Savunması alınan sanıkların duruşmadan bağışık tutulmasına hükmeden mahkeme, savunma aşamasında sanık Ahmet Şık'ın bildirdiği birtakım söz ya da ithamlarla savunma sınırını aşarak suç unsuru teşkil ettiğini gerekçe göstererek Ahmet Şık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.



Mahkeme, duruşmayı 11 Eylül tarihine erteleyerek, duruşmanın Silivri'de görülmesine hükmetti.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Can Dündar, Mehmet Murat Sabuncu, Mehmet Kadri Gürsel, Aydın Engin, Bülent Yener ve Günseli Özaltay'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenirken, gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Mehmet Orhan Erinç ve Önder Çelik'in "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından ayrı ayrı 11,5 yıldan 43 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.



İddianamede, Bülent Utku, Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Hikmet Aslan Çetinkaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından ayrı ayrı 9,5 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep edilirken, gazeteci Ahmet Şık'ın ayrıca "PKK ve DHKP/C" silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.



Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'nun "silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, firari şüpheli İlhan Tanır'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edilmişti.