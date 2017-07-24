24.07.2017 14:49:47

'Cumhuriyet' davası başladı

Cumhuriyet gazetesinin yazar, çizer ve yöneticilerinin aralarında bulunduğu 12’si tutuklu 19 çalışanının yargılandığı dava Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görülmeye başlandı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Cumhuriyet çalışanları hakkında iddianame hazırlandı, dava başladı. Davaya İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi bakıyor. İlk duruşma bugün Çağlayan'da görülüyor.

PEKİ ŞU ANA KADAR CUMHURİYET DAVASINDA NELER YAŞANDI?

Hürriyet'in aktardığına göre İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, İstanbul Adalet Sarayı'nın C Blok zemin katta yer alan büyük salonlarından birine alındı. Ancak duruşma öncesi, yaklaşık bin 100 avukatın vekalet vermesi içeride izdihama neden oldu. Çok sayıda avukat ve izleyici, salonda sanık sıralarına kadar oturdu. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, toplam 57 avukatın salona alınabileneceğini belirterek duruşmanın başlayabilmesi için sanıklara yer açılmasını istedi. Bunun üzerine bazı sanık avukatları, sanıklar ve gazeteciler için yer açılmasını rica etti. Bazı avukatlar ise duruşmanın daha büyük salona alınabileceğini söyleyerek tepki gösterdiyse de salondan ayrılarak gazetecilere yer açtılar.

İDDİANAME OKUNDU

Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ iddianameyi okudu.

MURAT SABUNCU'DAN SAVUNMA İSTENDİ

İlk olarak eski Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun savunması talep edildi. Murat Sabuncu bazı belgelere, gazete manşetlerine el konulduğu için savunmasının yarına bırakılmasını talep etti, talebi kabul edildi.

KADRİ GÜRSEL SAVUNMA YAPTI

Duruşmada Kadri Gürsel, "FETÖ irtibatı" iddiasının asılsız olduğunu, orada listelenen irtibatın neredeyse tamamının kendisine gönderilen SMS ve yapılan aramalardan oluştuğunu, bunların hiçbirine cevap vermediğini söyledi. Ayrıca iddianamede yazılanın aksine kendisinin Cumhuriyet yönetiminde imza yetkisi olmadığını belirtti.



ayrıntılar geliyor