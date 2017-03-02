02.03.2017 20:40:57

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

'(Almanya'nın Gaggenau kentindeki toplantının iptal edilmesi) Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Almanya'da katılması planlanan etkinliğin sudan sebeplerle yasaklanmasını kınıyorum'- 'Bu skandal kararın, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine kucak açan bir ülkede alınması Avrupa'nın geleceği açısından endişe vericidir'

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'nın Gaggenau kentinde vatandaşlara hitap edeceği toplantısının iptal edilmesine ilişkin, "Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Almanya'da katılması planlanan etkinliğin sudan sebeplerle yasaklanmasını kınıyorum. Bu skandal kararın, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine kucak açan bir ülkede alınması Avrupa'nın geleceği açısından endişe vericidir." ifadelerini kullandı.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Bozdağ'ın Almanya'nın Gaggenau kentinde vatandaşlara hitap edeceği toplantısının iptal edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Bozdağ'ın, Almanya'da katılması planlanan etkinliğin sudan sebeplerle yasaklanmasını kınadığını belirten Kalın, "Her fırsatta Türkiye'ye demokrasi ve ifade özgürlüğü dersi vermeye çalışanların gerçek yüzü bu tür kararlarla açık şekilde ortaya çıkıyor. Bu skandal kararın, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine kucak açan bir ülkede alınması Avrupa'nın geleceği açısından endişe vericidir." şeklindeki görüşlerini paylaştı.