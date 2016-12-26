26.12.2016 13:34:26

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Son üç hafta içerisinde özellikle

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Son üç hafta içerisinde özellikle Doğu Halep'teki sivillerin ve muhaliflerin tahliye edilmesiyle ilgili olarak ilgili makamlarımızın, Dışişleri Bakanlığımızın, Milli İstihbarat Teşkilatımızın ve diğer birimlerimizin yürüttüğü yoğun diplomasi çalışmaları neticesinde yaklaşık 44 bin kişi Halep'ten tahliye edildi, bunlar İdlib'e getirildi. Şu anda da İdlib'de bu insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için her tür tedbir de alınmış durumda, çalışmalar da y

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Son üç hafta içerisinde özellikle Doğu Halep'teki sivillerin ve muhaliflerin tahliye edilmesiyle ilgili olarak ilgili makamlarımızın, Dışişleri Bakanlığımızın, Milli İstihbarat Teşkilatımızın ve diğer birimlerimizin yürüttüğü yoğun diplomasi çalışmaları neticesinde yaklaşık 44 bin kişi Halep'ten tahliye edildi, bunlar İdlib'e getirildi. Şu anda da İdlib'de bu insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için her tür tedbir de alınmış durumda, çalışmalar da yürüyor.'