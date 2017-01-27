SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Cumhurbaşkanlığı sistemine UMED'den destek
27.01.2017 10:27:09

Cumhurbaşkanlığı sistemine UMED'den destek

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), cumhurbaşkanlığı sistemini desteklediklerini açıkladı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), cumhurbaşkanlığı sistemini desteklediklerini açıkladı.

UMED, cumhurbaşkanlığı sistemine "evet" diyeceklerini bildirdi. UMED'den yapılan açıklamada, "Bürokrasinin azalmasını, kazanılmış hakların korunmasını, reformların aralıksız sürerek insan hakları alanındaki istek ve beklentilerin karşılanmasını istiyoruz. Çift başlılığın ortadan kalkmasını, kurumlar arası işbirliğinin artmasını, ehliyet ve liyakat ölçütlerine göre davranılmasını, bağımsız ve tarafsız yargının oluşturulmasını, askeri yargının kaldırılmasını, illegal yapıların devlet içine sızmasının engellenmesini, yeni Türkiye'nin önünde duran setlerin kaldırılmasını, daha özgür, herkesin kardeşçe yaşayabileceği, kimsenin öteki olarak görülmeyeceği bir anlayışın hâkim olmasını istiyoruz. Onun için 'evet' diyoruz. Kayıt dışı siyaset arayışlarına son verecek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini destekliyoruz" denildi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

2017 KPSS takvimi açıklandı
2017 KPSS takvimi açıklandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) merkezi yerleştirme takvimini açıkladı.
27.01.2017 10:33:14
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı sürüyor
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı sürüyor
TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı devam ediyor.
27.01.2017 10:23:56
Theresa May Trump'ı uyardı
Theresa May Trump'ı uyardı
İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD başkanı Trump'ı Putin konusunda uyardı.
27.01.2017 10:12:54
BM önünde Yahudiler arasında arbede
BM önünde Yahudiler arasında arbede
Newyork'taki BM binası önünde, İsrail devletine karşı çıkan Ortodoks Yahudilerin gösterisine İsrail yanlısı bir Yahudinin tepki göstermesi üzerine çıkan arbedede Ortodoks grup İsrail bayrağını yırttı.
27.01.2017 10:11:33
İlk kez bir Türk iPhone'un açığını buldu
İlk kez bir Türk iPhone'un açığını buldu
PTT'de çalışan Fatma Yılmaz, iPhone'daki güvenlik açığını bularak, firmanın resmi sitesindeki listeye adını yazdıran ilk Türk oldu..
27.01.2017 10:11:23
Meteorolojiden çığ uyarısı
Meteorolojiden çığ uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde bugün ve hafta sonu yamaçlarda, çığ düşme riskine karşı dikkatli olunması istendi.
27.01.2017 10:08:40
Dışişleri’nden Holokost mesajı
Dışişleri’nden Holokost mesajı
Dışişleri Bakanlığı, “Bugün bizlere düşen insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden olan Holokost’un tekrar yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapmaktır” ifadeleri kullanıldı.
27.01.2017 09:59:54
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Ömer Halisdemir'in öldürdüğü Tuğgeneral'in eşinden kritik iddia!
Ömer Halisdemir'in öldürdüğü Tuğgeneral'in eşinden kritik iddia!
Saadet Partisi'nde 'Referandum' istifası
Saadet Partisi'nde 'Referandum' istifası
Times CIA'nın belgelerini yayınladı: Üçüncü dünya savaşının eşiğinden dönüldü
Times CIA'nın belgelerini yayınladı: Üçüncü dünya savaşının eşiğinden dönüldü
Koltuk altından ses tellerine zarar vermeden tiroid ameliyatı
Koltuk altından ses tellerine zarar vermeden tiroid ameliyatı
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Hakan Albayrak: Cumhurbaşkanı “Kandırıldık” diyor… Devletin kandırılma hakkı var da vatandaşın yok mu?
Hakan Albayrak: Cumhurbaşkanı “Kandırıldık” diyor… Devletin kandırılma hakkı var da vatandaşın yok mu?
Meksika'dan Trump'a büyük şok!
Meksika'dan Trump'a büyük şok!
Türkiye'den Trump'a Suriye yanıtı
Türkiye'den Trump'a Suriye yanıtı
İşte Reina saldırganının o evdeki yakalanma anı
İşte Reina saldırganının o evdeki yakalanma anı
PYD: Rusya bizi Moskova'ya davet etti
PYD: Rusya bizi Moskova'ya davet etti
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları