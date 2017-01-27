27.01.2017 10:10:28

Cumhurbaşkanlığı sistemine UMED'den destek

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), cumhurbaşkanlığı sistemini desteklediklerini açıkladı.

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Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), cumhurbaşkanlığı sistemini desteklediklerini açıkladı.UMED, cumhurbaşkanlığı sistemine "evet" diyeceklerini bildirdi. UMED'den yapılan açıklamada, "Bürokrasinin azalmasını, kazanılmış hakların korunmasını, reformların aralıksız sürerek insan hakları alanındaki istek ve beklentilerin karşılanmasını istiyoruz. Çift başlılığın ortadan kalkmasını, kurumlar arası işbirliğinin artmasını, ehliyet ve liyakat ölçütlerine göre davranılmasını, bağımsız ve tarafsız yargının oluşturulmasını, askeri yargının kaldırılmasını, illegal yapıların devlet içine sızmasının engellenmesini, yeni Türkiye'nin önünde duran setlerin kaldırılmasını, daha özgür, herkesin kardeşçe yaşayabileceği, kimsenin öteki olarak görülmeyeceği bir anlayışın hâkim olmasını istiyoruz. Onun için 'evet' diyoruz. Kayıt dışı siyaset arayışlarına son verecek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini destekliyoruz" denildi.