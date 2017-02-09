09.02.2017 15:44:55

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi doktorlarından Taneri, Bolvadin'e atandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapan Dr. Birand Sena Taneri, Bolvadin Dr. Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesine, Başhekim olarak atandı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapan Dr. Birand Sena Taneri, Bolvadin Dr. Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesine, Başhekim olarak atandı.Dr. Birand Sena Taneri'nin daha önce Orman ve Su İşleri Bakanlığında görev yaptığı, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel Eroğlu'nun hemşehrisi ve aile doktoru olduğu kaydedildi. Dr. Taneri ile birlikte hastanede başta doktor eksiği olmak üzere, hizmet kalitesinin artmasının beklendiği kaydedildi. Dr. Taneri'nin görevi 15 Şubat'ta devralacağı belirtildi.