28.02.2017 11:38:45

Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi whatsapp hattına yoğun ilgi

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından açılan 0535 967 50 50 numaralı Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile ilgili Whatsapp hattında vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

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AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından açılan 0535 967 50 50 numaralı Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile ilgili Whatsapp hattında vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.16 Nisan 2017 tarihinde halk oyuna sunulacak Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile ilgili vatandaşları bilgilendirmek için AK Parti İl Başkanlığınca kurulan 05359675050 numaralı Whatsapp hattına Nevşehirli vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver yaptığı açıklamada, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan halk oylaması öncesi Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin doğru anlaşılabilmesi için kurulan Whatsapp hattına vatandaşların büyük bir duyarlılık gösterdiğini söyledi.AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Whatsapp hattına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili merak edilen her şeyin büyük bir hassasiyetle cevaplandırıldığını belirterek; "yaklaşık bir hafta önce açtığımız Whatsapp hattımıza Nevşehirli vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgi gördük. Bu bizi oldukça mutlu ediyor. Vatandaşlarımız hiç çekinmeden Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile ilgili sorularını sorabilirler, ben başta olmak üzere seçimde görevli ekip arkadaşlarım halkımızın sorularını yanıtlıyor. Vatandaşlarımız 05359675050 numaralı hattımızı rehberinize ekleyerek Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile ilgili akıllarına takılan bütün soruları sorabilirler" diye konuştu.