09.02.2017 14:16:48

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kararımız Evet Kitapçığı'nın tanıtım videosu yayınlandı

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kararımız Evet Kitapçığı'nın tanıtım videosu AK Parti'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kararımız Evet Kitapçığı'nın tanıtım videosu AK Parti'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kararımız Evet Kitapçığı'nın tanıtım videosu AK Parti'nin resmi internet sitesinde yayınlandı. Videoda, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin faydaları ve 'Neden evet denmesi gerektiğine' dair detaylar videoda anlatılıyor. Videonun sağ alt köşesinde ise işaret diliyle videoya ilişkin detayların paylaşımı yapılıyor.