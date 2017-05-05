05.05.2017 18:00:13

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında tüm sanıklar tutuklu yargılanacak

Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polis memurunun şehit edildiği saldırıya ilişkin davada 44 sanığın tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı- Avukatları aracılığıyla davaya müşteki sıfatıyla katılma başvurusu yapan Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak'ın katılma talepleri kabul edildi- Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın katılma talebi ise reddedildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar verdi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda 24 Nisan'dan bu yana devam eden ikinci duruşmada, tutuklu sanıkların jandarmalar eşliğinde salona getirilmesinin ardından Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, mahkemenin ara kararını okudu.



Baştoğ, sanıkların üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, olay tutanakları, otopsi raporları, kriminal raporlar, yakalama ve el koyma tutanakları, görüntü kayıtları, radar kayıtları ve tüm soruşturma dosyası kapsamı ile sanık savunmaları kapsamından kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin mevcut olduğuna dikkati çekti.

Tanıkların tamamının dinlenmemiş ve delillerin tamamen toplanmamış olması, bu kapsamda tanıklar üzerinde baskı kurulması ve delillerin karartılma ihtimalinin mevcut olduğunu işaret eden Baştoğ, "Sanıklara atılı suçlarla ilgili yasa maddelerinde ön görülen ceza miktarlarına göre sanıkların kaçma şüphesi altında bulunmaları ve bu itibarla adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacak oluşu ve tutuklamanın ölçülü bir tedbir olması göz önünde bulundurularak tüm sanıkların ve sanık müdafilerinin tahliye taleplerinin ayrı ayrı reddi ile tüm sanıkların ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi." dedi.

Mahkeme Başkanı, avukatları aracılığıyla davaya müşteki sıfatıyla katılma başvurusu yapan Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın taleplerinin kabul edildiğini, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın talebinin ise reddedildiğini bildirdi.

Baştoğ, duruşmanın 13 Temmuz'a ertelendiğini kaydetti.



