05.05.2017 19:37:39

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimiyle ilgili davada ikinci ara karar açıklandı. Tutuklu 44 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, Enerji Bakanı Albayrak'ın davaya katılım talebi kabul edildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimiyle ilgili davada ikinci ara karar açıklandı. Tutuklu 44 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, Enerji Bakanı Albayrak'ın davaya katılım talebi kabul edildi.Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada ikinci ara karar verildi. Ara kararda, İzmir Çiğli 2. Jet Ana Üs Komutanlığı'ndan hard disk içerisinde gönderilen görüntü kayıtlarının bir bilirkişi kanalıyla varsa MAK deposu ve helikopter bölgesindeki faaliyetlerin görüntülerden tespit edilerek fotoğraf karesi şeklinde mahkemeye gönderilmesi istendi. Ayrıca Adli Tıp Kurumu Muğla Şube Müdürlüğünde görevli adli tıp uzmanı Çetin Seçkin'in bilirkişi olarak mahkemede dinlenecek.Başbakanlık ve Bakan Albayrak'ın müştekilikleri kabul edildiAra karada avukatları aracılığı ile davada müşteki olmak isteyen Başbakanlık ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Aybayrak'ın müşteki sıfatı ile müdahillikleri kabul edildi. Suçtan zarar görme ihtimaline binaen usul ve yasaya uygun talep doğrultusunda Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın kamu davasına katılmalarına karar verilirken, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve 15 Temmuz Gazisi Yusuf Çiftçi'nin davaya katılma talepleri ayrı ayrı reddedildi.14-16 Temmuz arası HTS kayıtları istendiAra kararda sanıklar Hüseyin Yılmaz ve Tezcan Kızılelma'ya ait talep edilen HTS (telefon) kayıtları da geldikten sonra dosya içerisinde bulunan sanıklara ait tüm HTS kayıtlarının sanık Şükrü Seymen'e dağıtıldığı belirtilen açık hatlara ait numaralar ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığına gönderilerek sanıklarının 14-15-16/07/2016 tarihlerinde birbirleri ile ve bu açık hatlarla görüşme kayıtlarının bulunup bulunmadığının tespiti istendi. Varsa arama kayıtlarının şema üzerinde gösterilerek Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi istendi. Ayrıca olay mahallinde keşif yapılmasının gerekip gerekmediğinin eksikliklerin tamamlanmasından sonra karar verilecek.Tahliye talepleri reddedildiAra kararda tutuklu sanıkların ve sanık müdafilerinin tahliye taleplerinin ayrı ayrı reddi ile adı geçen tüm sanıkların ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, duruşma 13 Temmuz 2017 tarihine ertelendi.