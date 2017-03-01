01.03.2017 20:47:44

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davası

Muğla'da görülen Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında tutuklu sanık MAK timinde görevli Astsubay Gökhan Güçlü ifade verdi.

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Muğla'da görülen Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında tutuklu sanık MAK timinde görevli Astsubay Gökhan Güçlü ifade verdi.Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın altıncı gününde son ifadeyi MAK timinde görevli Astsubay Gökhan Güçlü verdi. "26 yaşında genç bir astsubayım. Zindanlarda çürüyorum" diyen Güçlü, "Ben tamamı ile amirlerim ile çıktığım bu yolda bir gecede terörist oldum. Hakkımızda 12 iddia var. Ben üzerimize atılan hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Terör örgütü operasyonu adı altında yola çıktık. Darbenin haberini 4-5 saat sonra öğrenmemize rağmen nasıl darbeci olduğumu öğrenemiyorum. Birbirini tanımayan 40 adam aralarında darbeyi nasıl konuşacağını anlayamıyorum. Olayın gerçek yüzünü anladığım andan itibaren hiçbir canlıya ateş etmedim. Sadece havaya ateş ettim. İyi bir eğitim almış biri olarak 700 metreden 20 santimetrekare plağı ortasından vuran biriyim. İnanın böyle bir şey yapacak olsaydım orada katliam olabilirdi" dedi."Marmaris'te terör örgütünün üst düzey yöneticisinin tatil yapacağı aklınıza yatıyor mu?" diye soran mahkeme başkanını sorusuna Güçlü, böyle biri durum olabileceğini ifade ederek, "Biz meşru müdafaa bile etmedik. Silah kullanmadık. O ortamdan sıyrıldık. Bizi oraya gönderenlerin ümitlerini boşa çıkardık. Cumhurbaşkanı gitmesine rağmen, bizi oraya gönderip polis ile çatıştıranların kim olduğunu merak ediyorum. Böyle saçma bir operasyon olmaz. Bu mantık dışı bir operasyondur" dedi.Savunmasında sanık Gökhan Güçlü'nün mahkeme heyetine çeşitli sorular sorması üzerine müşteki avukatları müdahale ederek, "Bu soruların savunma ile ne ilgisi var. Sanık diğer sanıkların da avukatlığına soyunmuş gibi" diyerek tepki gösterdiler. Bunun üzerine sanık avukatı da Güçlü'nün ilk defa mahkemeye çıktığını bu durumların gençliğine verilmesini istedi.Duruşmaya yarın saat 09.30'da devam edilmek üzere ara verilirken, sanıklar geniş güvenlik önlemi altında cezaevine gönderildi.