10.02.2017 13:13:08

Cumhurbaşkanı ve yardımcıları Türk olacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı, yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanı ve yardımcılarının Türk olmasının şart olduğunu söyledi. Kalaycı, yeni sistemde MHP'nin hep iktidarda olacağını açıkladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı, yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanı ve yardımcılarının Türk olmasının şart olduğunu söyledi. Kalaycı, yeni sistemde MHP'nin hep iktidarda olacağını açıkladı.Partisinin Konya il teşkilatında İl Başkanı Murat Çiçek ve Kadın Kolları Başkanı Emine Batı Abalı ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 10-11-12 Şubat 2017 tarihlerinde, MHP Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Müşterek Toplantısına Konya'da ev sahipliği yapacaklarını hatırlatarak, toplantı için Konya'yı seçen genel başkan Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.Bugün ülke yönetiminde Anayasa'da ayrılığın söz konusu olduğunu, bu durumun özellikle de 15 Temmuz sonrasında çözülmesi gereken bir problem olarak karşılarına çıktığını belirten Kalaycı, AK Parti ile MHP arasında varılan mutabakat sonucunda Türkiye'de hükümet modelini yeni bir zemine oturtan Anayasa Değişikliği Paketi hazırlandığını anımsattı."Rejim tartışmalarını gerektiren hiçbir durum yoktur"Mustafa Kalaycı, Anayasa değişikliğindeki maksadın hükümet etme sistemini tıkayan, kırılmasına ve dağılmasına neden olabilecek engelleri aşmak olduğunu ifade ederek, federatif yapıyı esas alan bir başkanlık sisteminin tamamen ortadan kaldırıldığını kaydetti.Kalaycı şöyle konuştu:"Amacımız devleti milletle buluşturmaktır. Amacımız arıza sinyalleri veren, tehlike alarmı çalan, güvenlik duvarları yarılan sistemi bir üst fazda yeniden kurmak, yeniden inşa etmektir. Anayasa değişikliği teklifinde, özü itibariyle, yürütme çift başlılıktan kurtarılmakta ve yürütme yetkisini doğrudan milletin vermesi sağlanmakta, Cumhurbaşkanının sınırsız şekilde kullandığı yetkiler netleştirilmekte ve Cumhurbaşkanına cezai sorumluluk yüklenmektedir. Rejim tartışmalarını gerektiren hiçbir durum yoktur. Ancak malum çevrelerce yapılan eleştirilerin çoğunda, Anayasa değişikliğiyle öngörülen yeni hükümet modelinin; bir rejim değişikliği içerdiği ve diktacı bir başkanlık sisteminin söz konusu olduğu iddia edilmekte, hatta eyalet sisteminin geleceği bile ileri sürülmektedir. Gerçek şu ki MHP; federatif yapıyı esas alan bir başkanlık sistemi, rejim değişikliği ve bölünme gibi ihtimalleri tamamen ortadan kaldıran bir süreci başlatmış, hatta sonlandırmıştır. Anayasanın ilk 4 maddesi ve bu maddelerin odağında yer alan "milli ve üniter devlet" ilkeleri, "Türklük", "Türkçe", "Atatürk", "Cumhuriyet" Anayasada aynen durmaktadır. Bu hakikatlere rağmen CHP yönetimi, milli iradeye çıkan yolları tıkamak için olmadık oyunlara başvurmakta, gıybet ve dedikodu yapmaktadır. Küresel plancılar, komünist bakiyesi teslimiyetçi sözde aydınlar, eli kanlı aydınlıkçılar, FETÖ'cüler, Kandil beslemeleri ve HDP de, CHP'yle birlikte saf tutmuştur. Yalanla doğruyu aynı kazana atıp Türkiye'yi ateşe vermek isteyenler hep diz dize, yanak yanağadır. Türk milleti bunların hepsini iyi tanıyor. Allah bunların şerrinden devletimizi ve milletimizi muhafaza eylesin.""Cumhurbaşkanı ve yardımcıları için Türk olmak şart"MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanı ve yardımcılarında Türk olma şartının aranacağını bildirdi. Kalaycı, "Kriz ve kaos ittifakı Anayasa değişikliğini kötülemek, karartmak ve karalamak için her çirkinliğe tevessül etmektedir. Sürekli yalan ve uydurma haberler üretilmekte, her türlü tezvirat ve dedikodu dolaşıma sokulmaktadır. Cumhurbaşkanının ve yardımcılarının Türk olma şartının olmadığı yalanı bile hiç utanmadan söylenmektedir. Oysa, Türk olmak şarttır. Anayasa değişikliğiyle öngörülen yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi, normal şartlarda 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimle yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla mevcut Cumhurbaşkanına yönelik bir düzenleme değildir. TBMM'nin hiçbir yetkisi elinden alınmamaktadır. Kanun yapma tekeli TBMM'nindir. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kanun gücünde olmayacak, kanunla düzenlenen konulara dokunamayacak, Meclis aynı konuda kanun çıkardığında hükümsüz kalacak ve Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi tutulacaktır. Meclis'in soru, genel görüşme, meclis araştırması ve meclis soruşturması yoluyla denetim yetkisi daha da güçlendirilmektedir. Cumhurbaşkanı ve yardımcıları ile bakanlar suç işlemeleri halinde Yüce Divana gönderilebilecektir."Yeni sistemde MHP hep iktidarda olacak"Kalaycı, yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde MHP'nin hep iktidarda olacağını dile getirerek, "Türk milleti MHP'yi takdir ediyor. Niye 3 Kasım 2019'da MHP'nin göstereceği aday Cumhurbaşkanı seçilemesin. Ülkücü bir Cumhurbaşkanı, Milliyetçi Cumhurbaşkanı niye seçilemesin. Yani burada iş bizlere düşüyor. Teşkilatlara bu yapılanları çok iyi anlatmamız gerekiyor. Yapılacak seçimlerde iddialıyız. Yeni Cumhurbaşkanlığı seçimi 2 turlu olacak. İlk turda yüzde 50'yi aşan olmaz ise ikinci tura kalacak. İkinci turda da bir uzlaşma arayışı olacak siyasi partiler arasında. Burada da MHP her zaman için iktidarda olacak. Bu sistem onu gösteriyor ve gerektiriyor" diye konuştu.