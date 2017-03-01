01.03.2017 20:36:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan 4 Mart 2017 tarihinde Tekirdağ'a geliyor. Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın önümüzdeki cumartesi günü saat 15.00'da, Tekirdağ Valiliği önünde yapılacak toplu temel atma töreni programına katılacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Tekirdağ'a geliyor
Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 4 Mart 2017 tarihinde toplu açılış etkinliğine katılacağı belirtildi.Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 4 Mart 2017 tarihinde toplu açılış etkinliğine katılacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan 4 Mart 2017 tarihinde Tekirdağ'a geliyor. Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın önümüzdeki cumartesi günü saat 15.00'da, Tekirdağ Valiliği önünde yapılacak toplu temel atma töreni programına katılacağı bildirildi.