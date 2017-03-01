01.03.2017 20:36:21

Cumhurbaşkanı Tekirdağ'a geliyor

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 4 Mart 2017 tarihinde toplu açılış etkinliğine katılacağı belirtildi.

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Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 4 Mart 2017 tarihinde toplu açılış etkinliğine katılacağı belirtildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan 4 Mart 2017 tarihinde Tekirdağ'a geliyor. Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın önümüzdeki cumartesi günü saat 15.00'da, Tekirdağ Valiliği önünde yapılacak toplu temel atma töreni programına katılacağı bildirildi.