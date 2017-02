18.02.2017 19:33:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Kılavuzu karga olanın, bir şey demiyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin tek parti dönemindeki iktidarını hatırlatarak, 'Bir dönem CHP'nin il başkanı, valiydi' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin tek parti dönemindeki iktidarını hatırlatarak, "Bir dönem CHP'nin il başkanı, valiydi" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Gümrük ve Ticaret bakanı Bülent Tüfenkci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık, Hayati Yazıcı ve Cevdet Yılmaz ile birlikte Malatya'ya geldi. Malatya Yeni Belediye binası yanındaki meydanda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Konuşmamın başında El Bab'ı DEAŞ'ın katil sürülerine dar eden kahraman mehmetçiklerimizi selamlıyorum. Onlar gece gündüz, istikbal ve istiklali için canlarına ortaya koyuyorlarsa, biz de taş üstüne taş koymanın mücadelesini veriyoruz. Dünyanın dört bir yanında bayrağımızı yükseltmenin yollarını arıyoruz. Bahreyn'e suudi Arabistan'a, katar'a gittik, hep bu mücadele" dedi.Açılışı yapılan eser ve yatırımlar hakkında bilgi veren Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak, "Milletimle gurur duyuyorum. Milletimle iftihar ediyorum. Çünkü, sizler, istiklal marşımızın ruhunu kavradınız. Benim milletim eşi ve benzeri olmayan bir millet. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeği ile tankların üzerine yürüdü" ifadelerini kullandı.İdam talebiAlandakilerin "idam isteriz" sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Parlamentodan gelecek, bana geldiği zaman ben bunu onaylarım. 248 şehidimizin bir defa hesabı var. O hesabı hep beraber vereceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın. Biz, beşer planında hiçbir gücün karşısında eğilmedik. Rabbimin huzurunda rükuda, secdede eğildik. Başka eğilme yok" diye konuştu."Yasakçı zihniyette bitti"Erdoğan, AK Parti iktidarı öncesindeki yasakçı zihniyetin de bitirildiğini söyleyerek, "Vatandaşına hizmet etmek yerine onunla kavga eden, yasakçılıktan başka bir şey bilmeyen bir devlet vardı. Kızlarının başörtüsü ile uğraşan bir devlet vardı. Onların üniversite kapısından geri çeviren bir ülke vardı" dedi."Yasakçılar, hayırcı oldu"Yasakçı zihniyetin şimdi ise hayır saflarında olduğunu belirten Erdoğan, "Şimdi onlar hayırcı o oldu. Hayır diyorlar. Başörtülülere üniversitelerin kapıları açıldı mı? İmam hatiplerin üniversite yolu açıldı mı, fark bu" dedi."Kılavuzu karga olanın, bir şey demiyorum"Erdoğan, "Kişi sevdikleri ile beraberdir" ifadesini hatırlatarak, "Kandilden talimat geliyor. Hayır diyeceksiniz diyor. Hayır diyor onlar. Şimdi Kandil hayır diyor. Kandil ile beraber 'hayır' diyenler onlarla aynı değil mi. Çünkü bizim değerler silsilemizde kutlu bir ifade var. Kişi sevdikleri ile beraber. Biliyorsunuz değil mi? Dolayısıyla 'efendim ne alakası var'. Ne demek, ne alakası var? Kılavuzu karga olanın bir şey demiyorum. Onlar bu. Biz diyoruz ki, hak tecelli edecek, 16 Nisan'da. Buna hazır mıyız. Vesayet odaklarının millete ayar vermeye çalışanların milletin sırtından para kazanmaya alışmış, bir avuç elitin gönlünü hoş tutmaktan başka mahareti olmayan bir parlamenter sistemi vardı. 14 yıl boyunca inançla, cesaretle, aşkla çalışarak, o karanlık günlerinden ülkeyi aydınlığa çıkardık. Bir taraftan merkez bankasının kasasını doldururken, diğer taraftan devletin borçlarını kapattı" dedi."Beyler Deresine sor da anlatsın"AK Parti'nin hizmet siyasini bilmeyenlerin Beyler deresine sormasını isteyen Erdoğan, "Bu ülke nereden nereye geldiğini, istismar değil, hizmet siyasetinin demek olduğunu en iyi Malatya bilir. Malatya Havalimanına bak görürsün. Merkeze doğru yürü, görürsün. O Beyler deresine sor da neler oldu, neler anlatsın. Onları bizim zihniyetimiz düzeltti" dedi.Erdoğan, CHP'nin de kandil ile birlikte hareket ettiğini vurgulayarak, "Sivas-Malatya hızlı tren projesi için çalışmalar devam ediyor. Proje ihalesine bu yıly çıkıyoruz. Malatya havalimanı büyüttük, yetmiyor Malatya'ya. Refah düzeyi yükseldi. Malatyalı çiftçilerimize geçen yıl 194 trilyon liraya tarımsal destek ödemesi yaptık. Akıl izan ve vicdan sahibi herkes Türkiye'nin 14 yılda yazdı başarı hikayesini görüyor ve takdir ediyor. Kandil'deki ondan anlamaz ki, onunla hareket eden de anlamaz ki. Ana muhaletfet de onlarla hareket ediyor zaten. Ana Muhalefet liderinin SSK başında olduğu zaman hastanelerin halini Savaş Ay'ın programında izlediniz değil mi. Sağlam gir, hasta çıkarsın. Hala birileri eski Türkiye'den bahsediyor. Biz yeni Türkiye'yi büyük Türkiye'yi, güçlü Türkiyeyi inşa etme çabasındayız. Şimdi ülke ve millet olarak yeni bir yol ayrımındayız" şeklinde konuştu."CHP'nin il başkanı, valiydi"Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nde hep yönetim sistemi tartışması yaşandığını belirterek, bu tartışmaların tek partili CHP iktidarında yaşanmadığını söyledi. CHP hükümeti döneminde partinin il başkanlarının bulundukları illerde vali olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye daha öncesinden başlayarak, özellikle Cumhuriyet tarihi boyunca hep bir yönetim sistemi tartışması yaşamıştır. Tek parti dönemini kenara bırakıyorum. Çünkü o zaman chp vardı. Gençler bunu bilin siyasi partinin il başkanı, yani CHP'nin il başkanı valiydi, o zaman. Şimdi böyle bir şey konuşabilir miyiz. Bunların demokrasi ile alakası yok. Asıl diktatör bunlar. Bizim cumhuriyet tarihimizi gölgelediler."Özal'ın hayalini gerçekleştirmek için yola çıktık"Erdoğan, hazırlanan Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin devletin ihtiyaçları ve milletin özlemlerine uygun olarak hazırlandığını ifade etti. Böyle bir yönetimin Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Rahmetli Turgut Özal'ın da hayali olduğunu belirterek, "Devletin ihtiyaçlarına, özlemlerine uygun bir yönetim sistemi getirmelidir. Esasen adının ne olduğu da önemli değildir. Ülkemizin ihtiyacı, milletimizin arzusu, güçlü bir yürütme, yasama ve yargı organlarından oluşan bir Türkiye'dir. Merhum Özal'ın hayali de böyle bir Türkiye'ydi. Biz Özal'ın hayalini gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Rabbim ayrılıp da kavuşamayanların dertleri dışında her derde deva vermiş. Türkiye'nin çektiği sıkıntılarının devası, bu yeni yönetim şeklidir" diye konuştu. ."Biz aynı delikten değil 2, 20 defa ısırıldık"Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin şahsi bir ihtirasın ürünü olmadığını vurgulayarak, "Yüzyıllarca yıllık birikim, çekilmiş acılar, sıkıntılar vardı. Müslüman aynı delikten 2 kez ısırılmaz derler, biz aynı delikten değil 2, 20 defa ısırıldık. Yine de birileri gereken dersi çıkarmadı. Ayakları ısırdılar, burun kırdılar. Kafa göz yardılar. Ne oldu? Bu, parlamenter demokrasi de, işte orada oldu. Türkiye'nin son 2.5 yıllık sahip olduğu yönetim biçiminin bir ismi ve örneği yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde her ikisi de gücünü milletten alan, yürütme üzerinde geniş yetkilere sahip lider aynı anda olmaz. Ya başbakan yetki sahibidir, ya diğeri. Biri vitrin süsüdür, diğeri geniş yetkilere sahiptir. Başkanlık sistemlerin bir kısmında hiç başbakan yoktur" dedi.Abdullah Gül dönemiCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarları döneminde Cumhurbaşkanları ve Başbakanların uyum içerisinde ülkeyi yönetmesi ile ilgili ise "İşin aslına bakarken, Gül ile beraber de bu işi birlikte yürüttük. Bu bizim insani vasıflarımızdı. Bizden önce anaya kitapçığı başbakanın suratına fırlatıldı. Merhum Ecevit, aşağıya inip, hiç beklenmeyen basın açıklamasını yaptı mı? Bu ülke bu hale düşmeliydi. Bunun sebebi sistemin kendisiydi. Bizim aramızda diyalog sebebiyle sıkıntı olmadı, uyum sebebiyle sıkıntı olmadı. Bu uyum şahsidir" dedi.Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye anayasa paketi için teşekkür eden Erdoğan, "Bu güven oyu farklıydı. Sağolsun sayın Yıldırım ve Bahçeli el ele vermek suretiyle, parlamentoda oluşturdukları dayanışma, güven oylamasına giden süreci aştı. Şimdi yeni bir şey var. Buradan sesleniyorum. AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerim, MHP'ye gönül vermiş kardeşlerim size sesleniyorum., CHP'ye, HDP'ye gönül vermiş kardeşlerim size sesleniyorum. Kandildeki demiyorum. Partiye gönül vermiş kardeşlerim diyoruz. Çünkü doğruyu anlatacağız. Biz tebliğle mükellefiz. Onun için hep birlikte bu 18 maddeden oluşan halk oylamasında 16 Nisan'da bir konsolidasyon oluşsun. Tek millet, tek bayrak, tek devlet diyorum ya, bundan birleşen bir anlayıştan bahsediyorum. Hepsini buraya davet ediyoruz" şeklinde konuştu."Artık millet, yetkiyi vereceği kişiyi de hesap soracağı kişiyi de bilecek"Anayasa değişikliğinden sonra Türkiye'nin nasıl yöneleceği konusunda da bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yürütme gücü tamamen Cumhurbaşkanlığını veriliyor. Artık Milletimiz yetkiyi ve sorumluluğu kime verileceğini biliyor. Dolayısıyla kimden hesap soracağını bilecektir. Yeni sistemde bu kişi Cumhurbaşkanı olacak. Artık Başbakan olmayacak. Kararnamelere ona göre çıkacak. Bu yetkililere karşı tüm sorumlulukta Cumhurbaşkanı'nda olacak. Meclis asli işini yapacak. Bütçe dışında Cumhurbaşkanı'nın kanun teklifi yetkisi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı'nın kararname yayınladığı konuda, meclis kanun çıkartırsa, kanun geçerli olacak" dedi.Meclisin yetkileri genişliyorErdoğan, Meclisin yetkilerinin genişleyeceğini belirterek, Cumhurbaşkanın çıkardığı kararnamenin üstünde de bir otorite olacağını vurguladı. Erdoğan, "Meclis var, ama birileri hala utanmadan sıkılmadan meclis kaldırılıyor diyor. Yasama yetkisi Meclise aittir, bu konuda üstünlük, Meclisindir. Meclisin yetkilileri, genişletiliyor" dedi.Gen soru yakınmasıDaha önceki muhalefet milletvekillerinin Meclise verdiği gen soruları da eleştiren Erdoğan, "Gensoru vardı. Akıllarına geldiği zaman gen soru. Biz iş yapacağız. Biliyor ki geçmeyecek. Ver bir gensoru. Niye, meclisin çalışmamasını, engellemek için. Bunların çalışmak diye bir derdi yok. Güven oylaması öncesinde parlamentoda hep bunları yaptılar""Birlikte yapılacak seçimlerle tehdit ihtimali ortadan kalkıyor"Erdoğan, yeni sistemle Cumhurbaşkanılığı ve milletvekili seçimlerin birlikte yapılması ile birlikte iki organın birbirini tehdit ihtimalinin de ortadan kaldırıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizin zamanınızda, geçmişte çift kamera sistemi vardı. Sayı, 600'dü. Senatör ve milletvekilleri olarak. Biz aynen 600 yaptık. Cumhurbaşkanı ve meclis seçimleri beraber 5 yılda bir. Bu iki organdan birinin diğerini tehdit etme ihtimali ortadan kalkıyor. Anca beraber, kanca beraber" dedi.Yeni sistemle gençlerin seçilme yaşının 18'e düşürüldüğünü hatırlatan Erdoğan, "Şimdi geldim size, gençler, bana göre anayasa değişikliği en önemli maddesi 18 yaş uygulamasıdır. Tarih ayağa kalkıyor. Gencine güvenmeyen bir yapı vardı. Şimdi bu yapı değişiyor. Şimdi seçilme yaşını 18'e indiriyoruz. Seçme yetkisini veriyorsun da, zaten zor olan seçmektir. Seçilmeyi niye vermiyorsun. Bu gençlik Fatih'in nesli. 21 yaşında bir çağ kapayıp, bir çağı aştı mı? Demek ki oluyor. Fatih'in istanbul'un fethettiği yaştasın. Ama çok çalışacaksınız. İnşallah parlamento bu gençlerimizde inşallah çok daha güçlü, dinamik olacak. Kabinemizin içerisinde de genç arkadaşlarımız olacak. Tarih, 16 Nisan'da karar, seçim zamanında olursa, o zaman 2019 Kasım".Yeni yapılan stadı da hatırlatan Erdoğan, "Malatyaspor değil, Yeni Malatya, yeni. Tabii statta bitiyor. Stadı doldurmazsanız yandınız. Büyük stat istediniz. Biz de yaptık, nasıl dolduracaksınız. Bu meydandaki kalabalık maçlara da giderse dolar"diye konuştu."Malatya kendi kaderini AK Parti ile eşitlemiş"Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise "Malatya, kendi kaderini Ak Parti'nin kaderi ile eşitlemiş, Türkiye'nin omurga illerinden biridir. Her zaman sağduyudan, halktan, mazlumdan, haklıdan yana oldu. 2016 yılında ülkemiz her yönüyle tehditlerle karşı karşıya kalmasına rağmen sizin liderliğinde de almış olduğumuz kararlar 2017 yılında güçlü girdik. Liderliğinizde ak parti olarak, ülkemiz, milletimiz için çalıştık, halkın ve hakkın rızasını gözeterek çalıştık. Malatya, Ülkemizin istikrar ve geleceği için Cumhurbaşkanılığı hükümet sistemine evet diyecektir. Bunun için Malatya'de gece gündüz çalışmaya, en yüksek oy oranını çıkarmaya Cumhurbaşkanımız huzurunda söz veriyor muyuz Malatya olarak, biz istikrardan yana olduk, huzurdan yana olduk., Güvenden yana olduk. Teröre karşı dur diyenlerden, milli birlik ve beraberlikten yana olduk. Kardeşlikten yana olduk. Bunun için de her zaman Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine her zaman evet diyoruz, evet , evet, evet diyoruz" dedi.Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Erdoğan, sahnede MHP İl Bakanı Mehmet Erdem ile tokalaştı. Erdoğan, protokol tribününde 15 Temmuz gazisi Enis Gün ile görüştü