Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Karargah Rahatsız' başlığıyla yayınlanan habere tepki göstererek, 'Atılan başlık terbiyesizliktir, seviyesizliktir' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Karargah Rahatsız' başlığıyla yayınlanan habere tepki göstererek, 'Atılan başlık terbiyesizliktir, seviyesizliktir' dedi.
IHAAW113845-GEN/28-02-2017
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karargah Rahatsız" başlığıyla yayınlanan habere tepki göstererek, "Atılan başlık terbiyesizliktir, seviyesizliktir" dedi.
28.02.2017 11:38:45 TSI
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