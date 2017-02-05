Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasındaki görüşmesi sona erdi. Tarabya Köşkü'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 4,5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasındaki görüşmesi sona erdi. Tarabya Köşkü'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 4,5 saat sürdü.
IHAAW193110-SIY/05-02-2017
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasındaki görüşmesi sona erdi. Tarabya Köşkü'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 4,5 saat sürdü.
05.02.2017 19:31:10 TSI
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