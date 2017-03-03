03.03.2017 19:51:48

Cumhurbaşkanı'nın eski Başyaveri Ali Yazıcı'nın ifadesi alınacak

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan 44'ü tutuklu, 3'ü firar 47 sanıklı dava, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda 20 Şubat'ta Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülmeye başlanmıştı.

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15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan 44'ü tutuklu, 3'ü firar 47 sanıklı dava, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda 20 Şubat'ta Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülmeye başlanmıştı.FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davanın bir numaralı müştekisi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 44 tutuklu sanıktan 31 sanığın ifadesi alınırken, 12 sanığın ifadesi de önümüzdeki hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Sanık ifadelerinin alınmasının ardından tanıkların ifadelerine yer verilmesi beklenirken, duruşmalara 7 Mart Salı gününe kadar ara verildi. 7 Mart Salı günü ilk ifadesi alınacak ismin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başyaveri darbeci Ali Yazıcı olması bekleniyor.