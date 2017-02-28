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28.02.2017 11:45:50
Cumhurbaşkanı'ndan sert tepki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Karargah Rahatsız' başlığıyla yayınlanan habere tepki göstererek, 'Atılan başlık terbiyesizliktir, seviyesizlikti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karargah Rahatsız" başlığıyla yayınlanan habere tepki göstererek, "Atılan başlık terbiyesizliktir, seviyesizliktir" dedi.
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TİMETÜRK
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TİMETÜRK
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HABERLERİ
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