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Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde şehit olan polis anıldı
11.07.2017 15:29:51

Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde şehit olan polis anıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelde gerçekleşen suikast girişiminde şehit olan Aydınlı polis memuru Nedip Cengiz Eker, darbe girişiminin birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Aydın'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Tellidede ve Kemer Mezarlığındaki şehitliklerin ziyaret edilmesiyle başlayan etkinlikte, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelde gerçekleşen suikast girişiminde şehit olan Aydınlı polis memuru Nedip Cengiz Eker de mezarı başında anıldı. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakan protokol üyeleri, İl Müftüsü Ömer Kocaoğul tarafından okunan duaya eşlik etti.

Törende eşi Nihat Eker ile birlikte taziyeleri kabul ettikten sonra "Ben geldim annem" diyerek oğlunun mezarına sarılan anne Bahar Eker, "Annem seni görmeyeli 1 sene oldu. Annem beni unuttun. Annem sen geçtin, ben ölecektim o tabuta ben girecektim. Bacın seni çok özledi. Sana bunu reva görenleri Allah kahretsin" diye feryat ederek gözyaşı döktü.

ŞEHİT ANNESİ FENALIK GEÇİRDİ

Yaşadığı acı nedeniyle daha fazla dayanamayan anne Bahar Eker, şehit oğlunun mezarı başında fenalık geçirdi. Görevli polis ekipleri ve yakınları tarafından yapılan müdahaleyle kendisine gelen anne, daha sonra 112 ambulansıyla Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Oğlunun katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen baba Nihat Eker, "Bu hainler 50 senedir yuvalanarak ülkemizin başına bela olmuşlar. Bu saatten sonra millet olarak çok uyanık olacağız. Şu anda Batılı ülkeler bizden intikam alamadıkları için yarışın içine girdiler. Bir gün gemimize ateş ediyorlar, ertesi gün başka bir şey. Bir yerlerden bir mana çıkarmaya çalışıyorlar. Bizi içeriden bölemediler, şu anda kendileri harekete geçtiler. Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde demokrasimize, cumhuriyetimize, vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmamız lazım. Ezanlarımıza sahip çıkacağız, çünkü Türkiye'den başka Türkiye yok. Bize bizden başka dost yok. Bu hainleri ülkemizin içerisinden temizleyeceğiz. Devlet büyüklerimizden bu hainleri ülkemizden atmalarını istiyoruz. Ülkeyi temizleyeceğiz, başka çaremiz yok" diye konuştu.

Geçen 1 yılda yaşadıkları acının hiç azalmadığını kaydeden Eker, şöyle konuştu:

"Acılarımız hiç bitmedi, acılar dinmez. Bizim ve tüm şehit ailelerinin ciğerleri yanıyor. Bu acı ilelebet bizimle birlikte yaşayacak ama ülkemize de sahip çıkacağız."

15 Temmuz Fotoğraf ve Gazete Manşetleri sergisi ile şehitler için mevlit okunmasıyla devam eden etkinliklere; Vali Yavuz Selim Köşger, Aydın Garnizon Komutanı Personel Albay Mehmet Parım, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Abdurrahman Öz, MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Sevil Esin ve şehit yakınları katıldı.


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