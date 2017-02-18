SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Cumhurbaşkanı meclisi fes edecek' iddiasına yanıt
18.02.2017 11:55:34

'Cumhurbaşkanı meclisi fes edecek' iddiasına yanıt

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş 'Cumhurbaşkanı meclisi fes edecek' iddialarına yanıt verdi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş "Cumhurbaşkanı meclisi fes edecek" iddialarına yanıt verdi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş İstanbul Dostluk Derneği tarafından Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Sistemine Dostlarla Evet" programına katıldı. Katılımcılara Cumhurbaşkanlığı sistemine neden ihtiyaç duyulduğunu anlatan Numan Kurtulmuş,

mevcut sistemin 4 temel problemi olduğunu vurguladı.

"BU SİSTEM GÜÇLER AYRILIĞI DEĞİL, GÜÇLER ÇATIŞMASI PRENSİBİ ÜZERİNE OTURTULMUŞTUR"

Mevcut sistemin çatışmacı ve vesayetçi bir sistem olduğunu belirten Kurtulmuş, "Onlarca kere bu çatışmalar ve vesayetleri Türkiye'nin karşısında ne belalar açtığını yaşadık. Siyasi aktörler arasında çatışma, kurum ve kuruluşlar içerisinde çatışma ve toplumsal alanda bir çatışmayı doğurmak üzerine bina edilmiştir. Güçler ayrılığı prensibi üzerine değil, güçler çatışması prensibi üzerine oturtulmuştur. Böyle olduğu içini sürekli krizler oluşturmuş, sürekli demokrasi dışı güçlerin müdahalesi olmuştur. Sistemin bu çatışmacı özelliği siyasi hayatımızda 5 darbenin olmasına, 6 tane bilinen darbe teşebbüsünün ortaya çıkmasına vesile olmuştur. 15 Temmuz sadece bu çatışmacı sistemin sorunlarından bir tanesidir. Hükümetlerin kurulamadığı, onlarca tur görüşmenin yapıldığı dönemler olmuştur. 120 turunu aşkın bir süre Cumhurbaşkanlığı için oylama yapılmış, seçim yapılamamıştır. Böyle olduğu için cumhurbaşkanlığı seçilememesi meselesi darbeciler tarafından mazeret olarak kullanılmıştır. Rahmetli Erbakan Refah Yol hükümeti zamanında hangi mekanizmalarla engellendiğini ve 28 Şubat sürecine nasıl ülkenin sokulduğunu hatırlayalım. Bütün bunlar sistemin mahiyeti çatışma üzerine kurulduğu için oluyor. 1982 anayasası da, 1961 anayasası da öyle bir cumhurbaşkanlığı makamı tesis etmiş ki 'nasılsa bu sistemde kavgalar olur' diyerek sistemin emniyet sübabı olarak cumhurbaşkanlığını öngörmüş" diye konuştu.

"DİKTATÖRLÜK DİYENLER 104. MADDEYE BAKSIN"

Muhalefetin "diktatörlük" eleştirilerini hatırlatan Kurtulmuş, "Bazıları diktatörlükten bahsediyor. Diktatörlüğe bakmak isteyenler 104. maddeye baksınlar. 104. maddede sistem öyle yüksek yetkiler donatılan bir cumhurbaşkanlığı makamı tasarlamış ki yüksek yetkiler var ama sıfır sorumluluk. Bunları tasarlayanlar bilseler ki bir gün Turgut Özal ya da Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olacak böyle bir 104. madde yazmazlardı. Darbeciler 'nasılsa biz cumhurbaşkanı olacağız, bizden sonra da emekli askerler gelip cumhurbaşakanı olacak' diye bildiler, zannettiler ve tasarladılar" şeklinde konuştu.

"1975'DE GENELKURMAY BAŞKANI ADAYLARINDAN BİRİ SEÇİLSE, TÜRKİYE 12 EYLÜL HAZIRLANMAYACAKTI"

Türkiye'nin şu an iki başlı bir sistem ile yönetildiğini belirten Kurtulmuş, "Bu çift başlılığın Türkiye'ye ağır faturaları olmuştur. İnönü ile Recep Peker arasındaki anlaşmazlık, Türkiye'nin en büyük krizlerinden birisi olan ilk ekonomik krizimizi ortaya çıkarmış ilk devalüasyon gerçekleşmiştir. 1975'de Fahri Korutürk ve Süleyman Demirel arasındaki anlaşmazlık genelkurmay başkanlığı atanması tartışmasından başlamıştır. Sonunda irade çiftleştiği için uzlaşamamışlar iki tarafın da adamları tasfiye edilmiş yerine Kenan Evren paşa getirilmişti. Eğer 1975'de o günkü genelkurmay başkanı adaylarından biri atanmış olsa muhtemelen Türkiye 12 Eylül'e hazırlanmayacaktı" ifadelerini kullandı.

"ÖZAL TEK BAŞLI YÜRÜTME MEKANİZMASINA SAHİP OLSAYDI, BUGÜN MUSUL SORUNU, BUGÜN DEAŞ PROBLEMİ, BUGÜN PYD PROBLEMİ KARŞIMIZDA OLMAYACAKTI"

Konuşmasında esi Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut arasındaki tartışmayı da hatırlatan Kurtulmuş, "1991 yılı Amerika Irak'a müdahale etmiş. Rahmetli Özal diyor ki 'bizim bir Misak-i Milli'miz vardı. Hazır ortalık böyleyken bu haklarımızı koruyacak adım atalım. Yıldırım Akbulut ve dönemin paşaları 'hayır olmaz' diyor. Sistem kilitlendi maalesef Özal istediğini yapamadı. Eğer Özal istediğini yapabilecek tek başlı bir yürütme mekanizmasına sahip olsaydı o gün muhtemelen Türkiye Misak-ı Milli meselesini en azından büyük oranda çözecek ve bugün Musul sorunu, bugün DEAŞ problemi, bugün PYD problemi karşımızda olmayacaktı" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş cumhurbaşkanlığı sistemi üzerinden ana muhalefet partisini de eleştirerek şunları söyledi:

"Ana muhalefet diyor ki 'Bir gün Cumhurbaşkanı diyecek ki meclisi feshettim' Yok böyle bir şey. Mevcut teklifte fesih diye bir şey yoktur. Bu seçimin yenilenmesidir. Şimdi CHP'li arkadaşlar hiç kendilerinden birisinin Cumhurbaşkanı olacağına inanmadıkları için zannediyorlar ki devlet yönetim bu kadar layüsel bir alandır. Kafanız kızacak meclisi feshedeceksiniz. Bizzatihi bu madde darbesavar bir maddedir. Siyasetin kilitlendiği noktalarda siyaset dışı güçlerin düğümü çözmesini önlemek için kurulmuş olan bir mekanizmadır. Ola ki cumhurbaşkanı başka bir kanattan, parlamento başka bir kanattan olabilir. Dolayısıyla kilitlendiniz. 120 kez cumhurbaşkanı seçemiyordunuz, Kenan Paşalar hazırlansın tankları mı çıkarsın, meclis iradesini ortaya koysun, Cumhurbaşkanı iradesini ortaya koysun yeni bir meclis mı oluşturulsun. Tabii ki ikincisi. Bu darbeleri ortadan kaldıran çok önemli bir garanti maddesidir".

(Alper Korkmaz / İHA)
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Genelkurmay 'Rusya yasağı' kararını gözden geçiriyor
Genelkurmay 'Rusya yasağı' kararını gözden geçiriyor
Rus savaş uçağının angajman kuralları gereği düşürülmesinin ardından TSK personelinin Rusya'ya seyahatini yasaklayan Genelkurmay Başkanlığı, konuyu yeniden ele almak üzere çalışma başlattı.
18.02.2017 11:36:33
FETÖ operasyonunda 7 akademisyen tutuklandı
FETÖ operasyonunda 7 akademisyen tutuklandı
'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında daha önce açığa alınanların da bulunduğu SAÜ'de görevli 10 akademisyenden 7'si tutuklandı.
18.02.2017 11:20:14
Meksika'da ABD'ye 'etten duvarlı' protesto
Meksika'da ABD'ye 'etten duvarlı' protesto
Meksika'da yüzlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasına duvar inşa etme planını 'etten duvar' örerek protesto etti.
18.02.2017 11:06:44
Trump'ın EPA Başkanı adayına onay
Trump'ın EPA Başkanı adayına onay
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın EPA Başkanlığı için aday olarak gösterdiği Scott Pruitt'i onayladı. Senato'da yapılan oylamada 46'ya karşı 52 oyla kabul edildi.
18.02.2017 10:10:43
Seçmen listeleri askıya çıkıyor
Seçmen listeleri askıya çıkıyor
YSK'nın anayasa değişikliğinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasına ilişkin hazırladığı seçim takvimine göre, seçmen listeleri bugün askıya çıkarılacak ve 26 Şubat'a kadar askıda kalacak.
18.02.2017 09:55:21
Güney Afrika'da metan gazı zehirlenmesi: 6 ölü
Güney Afrika'da metan gazı zehirlenmesi: 6 ölü
Durban Deniz Üssü'nde kanalizasyon çukurundaki gaz sızıntısını gidermeye çalışan 3 işçi ile onlara yardım etmek isteyen 3 asker öldü. Etrafa yayılan gazdan etkilenen 24 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
18.02.2017 09:23:13
Çakıcı, Acil Servis'te
Çakıcı, Acil Servis'te
Bolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı, acil servise getirildi...
18.02.2017 01:19:18
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
ANAR Genel Müdüründen referandum tahmini
ANAR Genel Müdüründen referandum tahmini
Gırgır Dergisi kapatıldı
Gırgır Dergisi kapatıldı
Şanlıurfa'da şiddetli patlama
Şanlıurfa'da şiddetli patlama
Merkez Bankası müdahalesi doları düşürdü
Merkez Bankası müdahalesi doları düşürdü
Melih Gökçek MİT'te ifade mi verdi?
Melih Gökçek MİT'te ifade mi verdi?
Rusya IŞİD'i vurdu
Rusya IŞİD'i vurdu
İngiliz parlamentere 'Kürdistan' tepkisi
İngiliz parlamentere 'Kürdistan' tepkisi
Cuma hutbesi diye Zaman köşe yazısını okumuşlar
Cuma hutbesi diye Zaman köşe yazısını okumuşlar
Soylu:4-5 aydır olan olayların faili etkisiz hale getirildi
Soylu:4-5 aydır olan olayların faili etkisiz hale getirildi
Emniyet'in kritik ByLock raporu ortaya çıktı
Emniyet'in kritik ByLock raporu ortaya çıktı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Gırgır Dergisi kapatıldı
Gırgır Dergisi kapatıldı
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları