09.05.2017 14:26:44

Cumhurbaşkanı Kuveyt'te konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünyanın huzuru, bölgemizin istikrarına, bölgemizin istikrarı da bizlerin göstereceği kararlı tutuma bağlıdır' de

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın huzuru, bölgemizin istikrarına, bölgemizin istikrarı da bizlerin göstereceği kararlı tutuma bağlıdır" dedi.Bir Türk şirketinin yapımını üstlendiği Kuveyt Uluslararası Havalimanının terminal binasının temel atma töreninde konuşan Erdoğan, "Halkının refahına, mutluluğuna, taleplerine sırtını dönerek sadece kendi çıkarlarını düşünen yöneticilerin ülkelerini ne hale soktuklarını Suriye'de gördük. Biz, dost ve kardeş ülkelerin başında halkına zulmeden değil, halkına hizmet eden yöneticiler bulunsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.Erdoğan, iş birliği ve dayanışma kanallarının sürekli açık tutulması gerektiğini de kaydederek, "Dünyanın huzuru, bölgemizin istikrarına, bölgemizin istikrarı da bizlerin göstereceği kararlı tutuma bağlıdır. Türkiye ve Kuveyt olarak bölgemizdeki sorunların çözümü konusunda yapacağımız işbirliği, kalbimizi yaralayan görüntülerin önüne geçilmesini sağlayacak, önemli gelişmelerin kapısını da açacaktır. Kendi sınırlarımızın ötesine taşan sorumluluk duygusuyla göstereceğimiz ortak iradenin, diğer ülkeleri de harekete geçirebileceğine inanıyorum" diye konuştu.