09.05.2017 23:00:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Kuveyt'teki temaslarını tamamlayan Erdoğan dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt'teki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TUR" ile saat 19.55'de Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Ankara'ya geldi.