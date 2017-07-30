30.07.2017 22:58:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yazıcı ve Erkek Milli Futbol Takımını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazanan Merve Yazıcı'yı tebrik etti.



Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazanan sporcumuz Merve Yazıcı'ya tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.



ERKEK MİLLİ, FUTBOL TAKIMINI DA TEBRİK ETTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan Erkek Milli Futbol Takımını da tebrik etti.



Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Erkek Milli Futbol Takımımızın şampiyon olması dolayısıyla, Türkiye İşitme Engeliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir'e bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.



