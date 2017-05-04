04.05.2017 22:14:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yasemin Adar'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Adar'ı tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Adar'ı tebrik etti.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 75 kilo finalinde Macar rakibi Zsanett Nemeth'i yenerek şampiyon olan güreşçimiz Adar'ı bu akşam telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonluğundan dolayı tebrik ettiği Adar'a, başarılarının devamı dileğinde bulundu.