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21.02.2017 14:31:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜSİAD üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜSİAD üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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Hazine 1,8 milyar lira borçlandı
Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde piyasaya 1 milyar 778 milyon lira borçlandı.
21.02.2017 14:49:57
Ukrayna ve Rusya arasında 'Çurkin' gerginliği
Rusya'nın iddiasına göre Ukrayna, hayatını kaybeden Rus elçi Vitaliy Çurkin hakkında BM Güvenlik Konseyi'nde bir bildiri kabul edilmesini bloke etti.
21.02.2017 14:47:43
YÖKDİL, TUS ve DUS için kullanılabilecek
YÖKDİL sınavının, TUS , DUS ve YDUS için de kabul edileceği bildirildi.
21.02.2017 14:46:56
'3 milyon Venezuelalı çöpten besleniyor'
Venezuela'nın muhalif Ulusal Meclisi Başkanı Borges, ülkesinde 3 milyon kişinin, günlük gıda ihtiyacını karşılayabilmek için çöpleri karıştırdığını söyledi.
21.02.2017 14:38:03
Sancaklı eşini kaybettikten sonra ilk kez Meclis'te
MHP'li Saffet Sancaklı, eşi Hülya Sancaklı'nın hayatını kaybetmesi sonrasında ilk kez MHP TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Sancaklı, taziyeleri kabul etti.
21.02.2017 14:27:37
Midesinde eroinle yakalandı
Yozgat'ta midesinde 1 kilo 37 gram eroinle yakalanan Afgan uyruklu uyuşturucu kuryesi tutuklandı.
21.02.2017 14:17:03
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
21.02.2017 13:58:10
TİMETÜRK
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HABERLER
Hazine 1,8 milyar lira borçlandı
Ukrayna ve Rusya arasında 'Çurkin' gerginliği
YÖKDİL, TUS ve DUS için kullanılabilecek
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HABERLERİ
ÇOMÜ'de 70 akademisyen ByLock'cu çıktı
'Dur' ihtarına uymayan uyuşturucu tacirleri kaza yapt
Çarşı ve mahalle bekçileri için aranan şartlar
Burdur, şehidini Isparta'da karşıladı
İşte çarşı ve mahalle bekçileri için aranan şartlar
Iğdır Belediyesi buz sarkıtlarını temizliyor
Bursa'daki darbe girişimi davası başladı
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