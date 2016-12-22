Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, terörle mücadelede tarihinin e
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Terör örgütleri gözlerini kan ve kin bürümüş bir şekilde, önlerine çıkan herkesi katletmeye, can acıtmaya, gözyaşı döktürmeye gayret ediyor.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Terör örgütleri gözlerini kan ve kin bürümüş bir şekilde, önlerine çıkan herkesi katletmeye, can acıtmaya, gözyaşı döktürmeye gayret ediyor.'