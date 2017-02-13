13.02.2017 22:33:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Prens ve Bakanı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif'i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif'i kabul etti.Akşam saatlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, programına da başladı. Erdoğan, Kraliyet Misafirhanesinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif'i kabul etti. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.