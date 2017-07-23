23.07.2017 18:53:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Kralı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan temasları kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyaretleri kapsamında temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın ikinci büyük kenti Cidde'ye geldi. Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir araya geldi.



Erdoğan'ın heyetlerarası görüşmenin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı kabul etmesi bekleniyor.