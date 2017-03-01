01.03.2017 16:27:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamabad'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamabad'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İslamabad'da ikili görüşmelerini sürdürüyor. Erdoğan, İslamabad'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile bir araya geldi. Erdoğan, son olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile buluştu. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.