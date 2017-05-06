07.05.2017 00:23:57
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Rıza Kayaalp'e tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rıza Kayaalp'i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli Güreşci Rıza Kayaalp'i kutladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli Güreşci Rıza Kayaalp'i kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Rıza Kayaalp'e tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.