29.12.2016 16:41:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, 'Görüşmede bu gece başlayacak olan ateşkes konusu ve Astana süreci ele alınmıştır' dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Görüşmede bu gece başlayacak olan ateşkes konusu ve Astana süreci ele alınmıştır" dedi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin arasındaki telefon görüşmesi hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede bu gece başlayacak olan ateşkes konusu ve Astana süreci ele alınmıştır. Ülkemiz Halep'te ağırlaşan durum üzerine Aralık ayı başında çatışmaların durması ve insani yardımların önünün açılması amacıyla Cumhurbaşkanımızın bizzat takibiyle ve talimatlarıyla yoğun diplomatik çaba içine girmiştir. Bu çerçevede Suriyeli muhalifler ve Rusya Federasyonu temsilcileri ülkemizin kolaylaştırıcılığında Ankara'da görüşmeler yürütmüş, neticesinde rejim ile muhalefet arasında mutabakata varılmıştır. Mutabakat bu gece yarısı ülke genelinde hayata geçirilecektir" ifadesini kullandı."Ülkemiz bunu Suriye ihtilafında önemli bir adım olarak görmektedir" diyen Kalın şöyle devam etti:"Rusya Federasyonu'yla birlikte garantör sıfatıyla bu düzenlemeye destek veriyoruz. Ateşkes tabiatıyla BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupları kapsamamaktadır. Düzenleme Halep'te tesis edilen ateşkesin ülkenin diğer bölgelerine teşmil edilmesi, insani erişimin kesintisiz sağlanması ve siyasi sürecin canlandırılmasını amaçlamaktadır. Astana sürecinin başarıya ulaşması için de Cumhurbaşkanımızın çalışmaları ve girişimleri devam edecektir."