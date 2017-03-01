01.03.2017 18:08:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi için bulunduğu Pakistan'dan özel uçak 'TUR' ile Türkiye'ye hareket etti.

AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi için bulunduğu Pakistan'dan özel uçak "TUR" ile Türkiye'ye hareket etti.

Pakistan'daki temaslarını tamamlayan Erdoğan'ı, Nur Khan Askeri Havalimanı'ndan Pakistan Hukuk ve Adalet Bakanı Zahid Hamid, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Babür Girgin ve eşi Aslı Girgin ile büyükelçilik çalışanları, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Türkiye'ye gitti.