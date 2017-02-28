28.02.2017 21:10:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da
Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin'in EİT Zirvesi'ne katılan liderler onuruna verdiği yemeğe katıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'in Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılan liderler onuruna verdiği akşam yemeğine iştirak etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EİT Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin'in liderler onuruna verdiği yemekte yer aldı.
Cumhurbaşkanlığında basına kapalı gerçekleşen yemek, bir saat 30 dakika sürdü.