27.02.2017 17:29:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov ve beraberinde ki heyeti beyler beyi sarayında kabul ediyor. Kabulde Milli Savunma Bakanı Fikri Işı da yer alıyor. Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Azimov'u kabul ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov ve beraberinde ki heyeti Beylerbeyi Sarayında kabul ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov ve beraberinde ki heyeti Beylerbeyi Sarayında kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov ve beraberinde ki heyeti beyler beyi sarayında kabul ediyor. Kabulde Milli Savunma Bakanı Fikri Işı da yer alıyor. Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.