31.12.2016 11:14:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nitekim, yaşadığımız tüm badirelere

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nitekim, yaşadığımız tüm badirelere rağmen, milletimizden aldığımız destekle, yatırımlarımızı, büyük projelerimizi, ekonominin gelişmesine yönelik adımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Sorunlarımızla birlikte kalkınmamızı, büyümemizi devam ettiriyor olabilmemiz, ülkemiz üzerinde emelleri olan çevreleri daha da kızdırıyor, daha da köpürtüyor. İnşallah 2017'de, hem terör örgütlerinin başını ezeceğiz hem de çok daha büyük ekonomik başarılara imza atacağız.'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nitekim, yaşadığımız tüm badirelere rağmen, milletimizden aldığımız destekle, yatırımlarımızı, büyük projelerimizi, ekonominin gelişmesine yönelik adımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Sorunlarımızla birlikte kalkınmamızı, büyümemizi devam ettiriyor olabilmemiz, ülkemiz üzerinde emelleri olan çevreleri daha da kızdırıyor, daha da köpürtüyor. İnşallah 2017'de, hem terör örgütlerinin başını ezeceğiz hem de çok daha büyük ekonomik başarılara imza atacağız.'