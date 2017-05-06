06.05.2017 23:30:29
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Burak Uygur'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli karateci Burak Uygur'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Burak Uygur'a tebrik telgrafı gönderdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Burak Uygur'a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Burak Uygur'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.