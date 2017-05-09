09.05.2017 23:49:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, May ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile telefonda görüştü- Görüşmede, ikili ilişkileri her alanda daha ileriye taşımanın önemini vurgulayan Erdoğan ve May, Suriye, Kıbrıs ve Avrupa Birliği konularına da değindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı May'in görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel sorunlar hakkında da görüş teatisinde bulunuldu.

İkili ilişkileri her alanda daha ileriye taşımanın önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May'in, Suriye, Kıbrıs ve Avrupa Birliği konularına da değindikleri kaydedildi.