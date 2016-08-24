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TT Arena'da 300'e kaldı 3
TT Arena'da 300'e kaldı 3
Akhisar Belediyespor ile anlaşan Mustafa Yumlu ilk idmanına çıktı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Madagaskar’da resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Madagaskar’da resmi törenle karşılandı.
Ünlülerden referandumda evet kampanyası
Sosyal medyada ünlüler Rıdvan Dilmen'in mesajıyla yeni bir akım başlattı.
Pakistan Başkonsolosu'nun tüyleri diken diken eden Türkiye anısı
Pakistan İstanbul Başkonsolosu Yusuf Cuneyd TVNET'e konuştu. Cuneyd anlattığı anısıyla tüyleri diken diken ederken iki ülke arasındaki dostluğun ne kadar sağlam temellere dayandığını ortaya serdi.
Erdoğan, Tanzanya’da top atışlarıyla karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Darüsselam’da top atışlarıyla karşılandı.
Astana'daki Suriye görüşmeleri bugün başlıyor
Rusya, Türkiye ve İran'ın girişimiyle Kazakistan'ın başkenti Astana’daki Suriye görüşmeleri bugün başlıyor.
Solo Türk’ten Konya semalarında klipli mesaj
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gösteri ekibi Solo Türk, hazırladığı klip ile anlamlı bir mesaj verdi. Konya 3'üncü Ana Jet Üssü 132'nci Filo Komutanlığında faaliyetlerini sürdüren F-16 gösteri ekibi Solo Türk, Konya semalarında uçuşunu kokpitte kayda alarak klip hazırladı. Kısa klipte Pilot Yüzbaşı Erhan Güner'in telsiz anonsuna yer verilerek, “Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu diyen Mevlana'nın yurdundan asil milletimize selam olsun.
Kudüs Muhafızı Raid Salah serbest!
İsrail tarafından Mayıs ayında tutuklanan Kudüs Muhafızı ve 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Raid Salah serbest bırakıldı. Yüzlerce Filistinli tarafından karşılanan Salah, hapishanedeki günlerini anlattı.
Türkiye’nin Gazze’ye elektrik yardımı sevinçle karşılandı
Türkiye’nin, Gazze’deki elektrik sıkıntısını hafifletmek için yapacağı 15 milyon litre yakıt yardımı Gazze halkı tarafından sevinçle karşılandı. Katar ve Türkiye, Gazze’deki elektrik santralinin ihtiyacının karşılaması için yardımda bulunacağını duyurdu. Türkiye’nin Gazze’de yaşanan elektrik sıkıntısını hafifletmek amacıyla yapacağı yardım Gazze halkı tarafından sevinçle karşılandı. Filistin Başbakanı Rami El-Hamdallah, Türkiye ve Katar’a teşekkür etti.
Haşdi Şabi komutanından Suudi Arabistan'a tehdit
Haşdi Şabi Komutanı, Kuveytli milletvekili Abdulhamid Daşti ile telefon konuşması yaptı. Haşdi Şabi Komutanı, “Suudi Arabistan, size karşı durdu. Dünden beri milletvekilinin üyeliğini düşürmeye çalışıyor. Sizin dokunulmazlığınızı kaldırmaya, sizi tutuklamaya çalışıyor. Sizin sonunuzun da Nimr El-Nimr gibi olmasını istiyor. Sizin şehitlikten korkmadığınızı biliyoruz. Size kafayı takan Suudi Arabistan’a karşı yanınızdayız. Suudi Arabistanlı DEAŞ’lılar ve teröristlere karşı savaşıyoruz. Savaşta onl
Atme kampında zorlu kış şartları
Suriye’deki savaştan kaçan binlerce Suriyeli, Atme çadır kentinde yaşam mücadelesi veriyor. İdlib’in kuzeyinde bulunan kampta 35 bin 690 kişi, 6 bin 300 aile kalırken, kampta yaşayanlar soğuk kış şartlarının yanı sıra hastalıklarla da mücadele ediyor. Kampta yaşayanlar, sivil toplum kuruluşlarının da kendileri ile ilgilenmediğini dile getirerek soğuk kış şartlarında yakacaklarının olmadığını ve sobanın dahi ellerine yeni ulaştığını bildirdi.
Yemen Ordusu, Muha limanına ilerliyor
Yemen ordusu, stratejik öneme sahip Muha limanına üç taraftan ilerliyor.Yemen ordusu ile Husiler arasındaki yoğun çatışma sürüyor. Ülkenin Taiz kentinin batısında bulunan El Wazea’a bölgesinde yaşanan yoğun çatışmaların ardından Yemen Ordusu stratejik öneme sahip Muha limanına üç taraftan ilerleme kaydetti. Yemen güçlerinin bölgedeki dağları kontrol altına alması, El Wazea’a ve El Barh arasındaki anayolu kesmesinin daha kolay olduğu belirtiliyor. Hükümet güçlerinin mayınları ve bölgeye yerleştir
Suriye'de sivil yerleşim yerleri hedef alınmaya devam ediyor.
Görüntüler yaklaşık 100 bin sivilin yaşadığı Barada Vadisinden.
El Bab operasyonunun yeni görüntüleri ortaya çıktı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekâtı' kapsamında El Bab bölgesinin ele geçirilmesine ilişkin yürütülen operasyonların yeni görüntüleri ortaya çıktı.
ABD'li askerden Ortadoğu itirafları
Eski bir Amerikan Deniz Komandosu ve savaş karşıtı aktivist olan Kenneth O’Keefe, Rusya’nın RT kanalında yaptığı yorumla ezberleri bozdu.
Gaziantep - Olay yerinden ilk görüntüler
İstanbul'un beyaz örtüsü havadan görüntülendi
Günlerdir İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, şehrin büyük bir bölümünü kapladı. Adeta beyaz bir gelinlik gibi şehri süsleyen kar, havadan görüntülendi. Kar yağışının kapladığı İstanbul Boğazında seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Beyaz örtünün İstanbul'un simgelerinden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de ayrı bir güzellik kattığı görüldü.
Suriye'deki Türk askerinin gönülleri fethettiği an
Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Suriye'de operasyona katılan Türk askerleri, kendilerine el sallayan küçük bir çocuğa çikolata ikram ederek gönülleri fethetti.
2. Ordu Karargahından yeni görüntüler
15 Temmuz darbe kalkışması sırasında Malatya'da 2. Ordu Komutanlığı karargahındaki komutan katında yaşananların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Albay Erdemli'nin daha sonra diğer darbeci askerlere silah çektiği bu sırada Huduti'nin emir subayı Sedat Kaya'nın Erdemli'nin elinden silahı aldığı görülüyor.
Irak'ta daha önce görülmemiş 'kum nehri'
Irak'ta meydana gelen kum fırtınası sonrası nehrin dolup taştığı anlarda çekilen görüntüler izleyenleri şaşırtıyor.
15 Temmuz 7 farklı dilde anlatıldı
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kamu spotu ile 15 Temmuz darbe girişimi 7 farklı dilde anlatıldı.
Emeklilere promosyon müjdesi
Başbakan Binali Yıldırım, yeni yıl öncesi emeklilere promosyon müjdesi vererek, 'Bin lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, bin lira-2 bin arası 375 lira, 2 bin lira üzerinde maaş alanlara 450 TL ödeme yapılacak' dedi.
Eylem hazırlığındaki PKK'lı böyle yakalandı
Mersin’de özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda eylem hazırlığında olan bir PKK’lı, gizlendiği bağ evinde yakalandı.
Anayasa değişiklik teklifi komisyonda kabul edildi
Anayasa değişiklik teklifinde, mahkemelerin bağımsız ve tarafsızlık ilkesi benimsenecek. Milletvekili sayısı 600’e çıkacak. Milletvekili seçilme yaşı 18 olacak. Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi beli bir konuda Meclis araştırmasına genel görüşme yapabilecek, milletvekilleri yazılı soru sorabilecekler.
600 polisle IŞİD operasyonu: 30 gözaltı
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 600 polis’le 40 adrese eş zamanlı operasyon başlattı. IŞİD’e yönelik yürütülen operasyonda özel harekat ve polis helikopteri havadan destek verdi. Operasyonda, IŞİD üyesi olduğu iddia edilen 30 kişi gözaltına alındı.
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