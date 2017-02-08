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08.02.2017 20:22:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Faiez Mustafa Serraj'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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