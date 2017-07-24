24.07.2017 09:24:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te

Suudi Arabistan'daki resmi temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt'e geçti.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı Emirlik Terminali'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından karşılandı.



Karşılamada Başbakan Şeyh Cabir Mübarak Hamad el Sabah, Başbakan 1. Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Khaled Hamad el Sabah, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Murat Tamer ve Kuveytli yetkililer de hazır bulundu.