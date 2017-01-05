05.01.2017 22:59:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki terör saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İzmir'deki terör saldırısını kınıyor; büyük bir faciayı önleyen şehit polisimize ve hayatını kaybeden katibimize Allah'tan rahmet diliyorum' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İzmir'deki terör saldırısını kınıyor; büyük bir faciayı önleyen şehit polisimize ve hayatını kaybeden katibimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen terör saldırısı hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Gerçekleştirilen terör saldırısını kınadığını ifade eden Erdoğan, "İzmir'deki terör saldırısını kınıyor; büyük bir faciayı önleyen şehit polisimize ve hayatını kaybeden katibimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörün milletimizi korkutma, devleti yıldırma ve toplumu kutuplaştırma girişimlerine asla geçit vermeyeceğiz. Bu hain saldırılar, güvenlik güçlerimizin kararlılığını, milletimizin birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmektedir. Ülkemizin ve milletimizin huzuruna kasteden bu menfur saldırıyı tekrar kınıyor, yaralanan vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.