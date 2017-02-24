24.02.2017 13:36:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Manisa'da düzenlenecek programa katılmak üzere havayolu ile İzmir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Manisa'ya hareket etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Manisa'da düzenlenecek programa katılmak üzere havayolu ile İzmir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Manisa'ya hareket etti.Manisa'da düzenlenecek bir programa katılmak için İzmir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Adnan Menderes Havaalanında İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ve İzmir Milletvekillerinin de aralarında bulunduğu protokol üyeleri karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı helikopteri ile Manisa'ya hareket etti. Erdoğan, Cuma namazını Manisa'da kıldıktan sonra kentteki diğer programlara katılacak.