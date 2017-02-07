SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstihdam seferberliğini başlatıyoruz'
07.02.2017 15:22:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstihdam seferberliğini başlatıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, valilere talimatta bulunarak, 'İstihdam seferberliğine mümkün olan en iyi neticeyi almak üzere şehirlerimizin tamamı da etkin şekilde katılacaktır. Aynı zamanda belediyelerimizin de bu istihdamda yer almasının çok çok önemli olduğunu, onların da buna katkıda bulunmasının gereğini de özellikle ifade etmek istiyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, valilere talimatta bulunarak, "İstihdam seferberliğine mümkün olan en iyi neticeyi almak üzere şehirlerimizin tamamı da etkin şekilde katılacaktır. Aynı zamanda belediyelerimizin de bu istihdamda yer almasının çok çok önemli olduğunu, onların da buna katkıda bulunmasının gereğini de özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, süratle eleman alımlarının başlatılıp Mart ayı sonuna kadar Türkiye'nin bu konuda ciddi bir dönüşümü, değişimi yakalamış olacağını belirterek, "Onun için bunu sizlerle paylaşmayı milli bir görev telakki ediyorum, milli bir seferberlik ilanı olarak telakki ediyorum ve ben bu seferberliğin aktörleri olarak da sizleri görüyorum ve şimdiden kutluyorum. İş dünyası ve devlet olarak el ele verdiğimizde bu meselenin üstesinden geleceğimize de kesinlikle inanıyorum ama önce bu işin öyle zorla, ite kaka olmayacağını, gönülden, kalpten gelerek yapılması gerektiğini de kabul etmeliyiz. Aksi taktirde devlet hangi imkanları sağlarsa sağlasın istediğimiz neticeye ulaşamayız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin büyüme ve istihdam karnesi oldukça parlaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunus Emre'nin 'Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen, beden diye bir ceset taşır' sözlerini hatırlatarak, "İşte mesele bu. İşte burada dünyayı sırtında taşıyanlar var ben buna inanıyorum. Ülkeye ve millete hizmet bir aşk işidir. Yüreğinde halka hizmet, Hakk'a hizmettir duygusunu taşımayanın kalbi bu aşkla çarpmayanın vay haline. Çünkü Yunus Emre böylelerini cesede benzetiyor. Ben, burada her biri sırtında dünyayı çalıştıracak, aşk sahibi oda, borsa başkanlarımızı, meclis başkanlarımızı, organize sanayi bölge başkanlarımızı, sektör meclisi başkanlarımızı görüyorum. Sizlerin beni de milletimizi de mahcup etmeyeceğinize inanıyorum, onun için şu anda burada temsili olarak bazı valilerimiz var, olmayan valilerimiz de var, 81 ilin valisinin de bu işin takipçisi olması gerektiğini buradan duyurmak istiyorum. Aslına bakılırsa Türkiye'nin büyüme ve istihdam karnesi oldukça parlaktır. Geçtiğimiz 14 yıl da Türkiye sadece 2009 yılında küçülme yaşadı, diğer tüm yılları büyüme ile kapattı. Nitekim 2003-2015 yılları arasındaki ortalama büyümemiz, yüzde 5,9, 2009 yılındaki küçülmenin sebebi de aslında biz değildik, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına alan küresel finans krizi benim ifademle 'Türkiye'yi teğet geçerken' böyle bir hasara yol açmıştır. Küresel finans krizi başladığından bu yana Avrupa'daki istihdamda 6 milyon azalma oldu, buna karşılık ülkemizde o tarihten 2016 Ekim ayına kadar 6,5 milyonun üzerinde ilave istihdam ortaya çıktı. Rakamlarla ifade edecek olursak, iş gücümüz 20 milyon 604 binden 27 milyon 267 bine yükseldi. Ülkemizde işsizlik rakamlarının artmasının sebebi, istihdam da azalma yaşanıyor olması değildir, bu durumun sebebi; nüfusumuzdaki genç oranının yüksekliği ve kadınların iş gücüne katılımının artmasıdır. Örneğin; 2016'da bir önceki yıla göre istihdam 400 bin artarken, iş gücündeki yükseliş 1 milyonu bulmuştur. Bu da işsizlik rakamlarında 500 bin kişilik artışa sebep oluyor. Öyleyse bize düşen, istihdamı daha çok arttırmanın yollarını aramaktır. Tabii son dönemde yaşadığımız gelişmelerin turizm ve ihracat sektörlerinde yol açtığı olumsuzluğun farkındayız. Şu anda turizmde de ciddi bir seferberlik ilan ettik. Yaşanan sıkıntılar, istihdam artış hızında ciddi bir yavaşlamaya yol açmıştır elbette 2009 düzeyinde bir sıkıntı beklenmiyorsa da henüz açıklanmayan son 3 aydaki rakamların istihdam artışında biraz daha düşüşe işaret etmesi muhtemeldir. Bunun için hükümetimiz her alanda çok ciddi önlemler alıyor, neredeyse her gün Sayın Başbakan bazı yenilikleri açıklıyor" şeklinde konuştu.

"İstihdam seferberliğini başlatıyoruz"

Teşvik paketlerinin açıklandığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz hafta turizmcilerin 8 milyon yeni turist hedefi ile düzenledikleri bir kampanyanın açılışını bakanlığımızla ve sektörle birlikte yaptık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak sizler de çok önemli çalışmalara öncülük ediyorsunuz. Örneğin; Nefes Kredisi ile reel sektöre toplamda 5 milyar liralık düşük maliyetli kredi desteği sağladınız. Bankaların yüzde 15'le ve nazlanarak kredi bahşettikleri bir ortamda siz yüzde 9,9 maliyetli kredi imkanı sağlayarak adeta KOBİ'lere yeni bir can suyu, taze bir nefes verdiniz. Bu isabetli kampanyanızdan ötürü ben sizleri tebrik ediyorum. Bugün de sizlerle birlikte bir istihdam seferberliğini başlatıyoruz. 2010 yılında 65'inci Genel Kurulu Toplantısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerinin her birine yaptığım çağrı vardı, işte bugün o çağrıyı güncelleyerek yapmış oldum. O dönemde birilerinin istihza ile karşıladığı, tartışmaya açtığı bu çağrım sağ olun sizler tarafından sahiplenildi. 2011'e geldiğimizde yıllık 1 milyon 400 bin ilave istihdamla rekor bir artışı hep birlikte yakaladık. Madem fevkalade bir durumla şu anda karşı karşıyayız, öyleyse yeniden kolları sıvama zamanıdır. Bugün burada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin tüm üyeleri nezdinde yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz, bu defa inşallah 2010-2011 yılındaki rekoru da geride bırakacak bir sonuç elde edeceğiz, ben buna inanıyorum. İnşallah yıl sonunda her ilin, her sektörün istihdam şampiyonlarını birlikte ödüllendireceğiz. Bugün başlattığımız istihdam seferberliğine birliğimizin tüm üyelerini, tüm illerimizi etkin bir şekilde katılmaya davet ediyorum. İllerimizde valilerimizin oda ve borsa organize sanayi yönetimi başkanlarımızla birlikte bu meseleyi yakından takip etmesi adeta birebir markaj yapması gerekiyor."

Valilere çağrı

"Valilerimize tekrar bir çağrı yapıyor aynı zamanda talimatımı veriyorum; İstihdam seferberliğine mümkün olan en iyi neticeyi almak üzere şehirlerimizin tamamı da etkin şekilde katılacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı zaman da belediyelerimizin de bu istihdamda yer almasının çok çok önemli olduğunu, onların da buna katkıda bulunmasının gereğini de özellikle ifade etmek istiyorum. Koordinasyonu ve izlemeyi de inanıyorum ki hükümetimiz, valilerimiz aracılığıyla yapacaktır. Mesleki eğitim kursları, girişimcilik eğitimleri, staj ve çıraklık programları gibi kampanyalarla zaten 500 bin ilave istihdam çalışmasını başlatmış durumdayız, şimdi bunu sizlerle birlikte daha üst seviyelere çıkartıyoruz. Sadece istihdam seferberliği başlatmakla kalmıyoruz, bunun için özel sektöre gereken desteği de sağladık, sağlıyoruz. İlgili bakanlıklarımız bu konudaki hazırlıklarını yapıyor, ben tabii bu toplantımıza konsey başkanlarımızdan, oda, borsa başkanlarımızdan, sektör temsilcisi, özellikle başkanlarımızdan ve organize sanayi bölgesi başkanlarımızdan temsilcilerin görüşlerini alarak devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

Toplantı basına kapalı olarak devam etti.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın telefon trafiği
Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın telefon trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım uzun süre telefonla görüşme yaptı.
07.02.2017 15:28:32
Trump'ın yasağı doktorları da etkiledi
Trump'ın yasağı doktorları da etkiledi
ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararname ülkede görev yapan doktorları da etkiledi.
07.02.2017 15:28:16
Kardak'ta fırtınaya rağmen devriye sürüyor
Kardak'ta fırtınaya rağmen devriye sürüyor
Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21. yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarına fırtınaya rağmen devam ediyor.
07.02.2017 15:25:12
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor
TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair tezkere TBMM Başkanlığına sunuldu.
07.02.2017 15:21:00
Sarkozy mahkemeye sevk edildi
Sarkozy mahkemeye sevk edildi
Sarkozy, 2012 yılındaki seçim kampanyasında usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla mahkeme önüne çıkarılacak.
07.02.2017 15:15:21
Çanakkale'de 319 artçı sarsıntı kaydedildi
Çanakkale'de 319 artçı sarsıntı kaydedildi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün sabah ve akşam meydana gelen 5,3'lük iki depremin ardından biri 5,2 olmak üzere çeşitli büyüklüklerde 319 artçı sarsıntı oldu.
07.02.2017 15:14:11
Erman Kunter, Le Mans'dan ayrıldı
Erman Kunter, Le Mans'dan ayrıldı
Le Mans, başantrenör Erman Kunter ile yollarını ayırdığını açıkladı.
07.02.2017 15:09:17
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'MİT ajanları ByLock şifresini kırmak için Litvanya'daki server binasında operasyon yaptı'
'MİT ajanları ByLock şifresini kırmak için Litvanya'daki server binasında operasyon yaptı'
''Sosyal medyadaki yumurta kafa hesaplar bir hazırlığın göstergesi!''
''Sosyal medyadaki yumurta kafa hesaplar bir hazırlığın göstergesi!''
HAMAS'tan İsrail saldırılarına dair açıklama
HAMAS'tan İsrail saldırılarına dair açıklama
İsrail, Gazze'yi bombalıyor
İsrail, Gazze'yi bombalıyor
Saadet Partisi Genel Başkanı'ndan referandum tepkisi
Saadet Partisi Genel Başkanı'ndan referandum tepkisi
Kırgızistan FETÖ okulları için kararını verdi
Kırgızistan FETÖ okulları için kararını verdi
'El Bab kuşatıldı' iddialarına açıklama
'El Bab kuşatıldı' iddialarına açıklama
Lindsay Lohan: Kur'an-ı Kerim huzurlu hissettiriyor
Lindsay Lohan: Kur'an-ı Kerim huzurlu hissettiriyor
Duterte vatandaşlarını 'cehenneme' davet etti
Duterte vatandaşlarını 'cehenneme' davet etti
Uluslararası Af Örgütü'den Suriye raporu
Uluslararası Af Örgütü'den Suriye raporu
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları