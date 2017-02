07.02.2017 15:22:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstihdam seferberliğini başlatıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, valilere talimatta bulunarak, 'İstihdam seferberliğine mümkün olan en iyi neticeyi almak üzere şehirlerimizin tamamı da etkin şekilde katılacaktır. Aynı zamanda belediyelerimizin de bu istihdamda yer almasının çok çok önemli olduğunu, onların da buna katkıda bulunmasının gereğini de özellikle ifade etmek istiyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, valilere talimatta bulunarak, "İstihdam seferberliğine mümkün olan en iyi neticeyi almak üzere şehirlerimizin tamamı da etkin şekilde katılacaktır. Aynı zamanda belediyelerimizin de bu istihdamda yer almasının çok çok önemli olduğunu, onların da buna katkıda bulunmasının gereğini de özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, süratle eleman alımlarının başlatılıp Mart ayı sonuna kadar Türkiye'nin bu konuda ciddi bir dönüşümü, değişimi yakalamış olacağını belirterek, "Onun için bunu sizlerle paylaşmayı milli bir görev telakki ediyorum, milli bir seferberlik ilanı olarak telakki ediyorum ve ben bu seferberliğin aktörleri olarak da sizleri görüyorum ve şimdiden kutluyorum. İş dünyası ve devlet olarak el ele verdiğimizde bu meselenin üstesinden geleceğimize de kesinlikle inanıyorum ama önce bu işin öyle zorla, ite kaka olmayacağını, gönülden, kalpten gelerek yapılması gerektiğini de kabul etmeliyiz. Aksi taktirde devlet hangi imkanları sağlarsa sağlasın istediğimiz neticeye ulaşamayız" ifadelerini kullandı."Türkiye'nin büyüme ve istihdam karnesi oldukça parlaktır"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunus Emre'nin 'Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen, beden diye bir ceset taşır' sözlerini hatırlatarak, "İşte mesele bu. İşte burada dünyayı sırtında taşıyanlar var ben buna inanıyorum. Ülkeye ve millete hizmet bir aşk işidir. Yüreğinde halka hizmet, Hakk'a hizmettir duygusunu taşımayanın kalbi bu aşkla çarpmayanın vay haline. Çünkü Yunus Emre böylelerini cesede benzetiyor. Ben, burada her biri sırtında dünyayı çalıştıracak, aşk sahibi oda, borsa başkanlarımızı, meclis başkanlarımızı, organize sanayi bölge başkanlarımızı, sektör meclisi başkanlarımızı görüyorum. Sizlerin beni de milletimizi de mahcup etmeyeceğinize inanıyorum, onun için şu anda burada temsili olarak bazı valilerimiz var, olmayan valilerimiz de var, 81 ilin valisinin de bu işin takipçisi olması gerektiğini buradan duyurmak istiyorum. Aslına bakılırsa Türkiye'nin büyüme ve istihdam karnesi oldukça parlaktır. Geçtiğimiz 14 yıl da Türkiye sadece 2009 yılında küçülme yaşadı, diğer tüm yılları büyüme ile kapattı. Nitekim 2003-2015 yılları arasındaki ortalama büyümemiz, yüzde 5,9, 2009 yılındaki küçülmenin sebebi de aslında biz değildik, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına alan küresel finans krizi benim ifademle 'Türkiye'yi teğet geçerken' böyle bir hasara yol açmıştır. Küresel finans krizi başladığından bu yana Avrupa'daki istihdamda 6 milyon azalma oldu, buna karşılık ülkemizde o tarihten 2016 Ekim ayına kadar 6,5 milyonun üzerinde ilave istihdam ortaya çıktı. Rakamlarla ifade edecek olursak, iş gücümüz 20 milyon 604 binden 27 milyon 267 bine yükseldi. Ülkemizde işsizlik rakamlarının artmasının sebebi, istihdam da azalma yaşanıyor olması değildir, bu durumun sebebi; nüfusumuzdaki genç oranının yüksekliği ve kadınların iş gücüne katılımının artmasıdır. Örneğin; 2016'da bir önceki yıla göre istihdam 400 bin artarken, iş gücündeki yükseliş 1 milyonu bulmuştur. Bu da işsizlik rakamlarında 500 bin kişilik artışa sebep oluyor. Öyleyse bize düşen, istihdamı daha çok arttırmanın yollarını aramaktır. Tabii son dönemde yaşadığımız gelişmelerin turizm ve ihracat sektörlerinde yol açtığı olumsuzluğun farkındayız. Şu anda turizmde de ciddi bir seferberlik ilan ettik. Yaşanan sıkıntılar, istihdam artış hızında ciddi bir yavaşlamaya yol açmıştır elbette 2009 düzeyinde bir sıkıntı beklenmiyorsa da henüz açıklanmayan son 3 aydaki rakamların istihdam artışında biraz daha düşüşe işaret etmesi muhtemeldir. Bunun için hükümetimiz her alanda çok ciddi önlemler alıyor, neredeyse her gün Sayın Başbakan bazı yenilikleri açıklıyor" şeklinde konuştu."İstihdam seferberliğini başlatıyoruz"Teşvik paketlerinin açıklandığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Geçtiğimiz hafta turizmcilerin 8 milyon yeni turist hedefi ile düzenledikleri bir kampanyanın açılışını bakanlığımızla ve sektörle birlikte yaptık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak sizler de çok önemli çalışmalara öncülük ediyorsunuz. Örneğin; Nefes Kredisi ile reel sektöre toplamda 5 milyar liralık düşük maliyetli kredi desteği sağladınız. Bankaların yüzde 15'le ve nazlanarak kredi bahşettikleri bir ortamda siz yüzde 9,9 maliyetli kredi imkanı sağlayarak adeta KOBİ'lere yeni bir can suyu, taze bir nefes verdiniz. Bu isabetli kampanyanızdan ötürü ben sizleri tebrik ediyorum. Bugün de sizlerle birlikte bir istihdam seferberliğini başlatıyoruz. 2010 yılında 65'inci Genel Kurulu Toplantısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerinin her birine yaptığım çağrı vardı, işte bugün o çağrıyı güncelleyerek yapmış oldum. O dönemde birilerinin istihza ile karşıladığı, tartışmaya açtığı bu çağrım sağ olun sizler tarafından sahiplenildi. 2011'e geldiğimizde yıllık 1 milyon 400 bin ilave istihdamla rekor bir artışı hep birlikte yakaladık. Madem fevkalade bir durumla şu anda karşı karşıyayız, öyleyse yeniden kolları sıvama zamanıdır. Bugün burada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin tüm üyeleri nezdinde yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz, bu defa inşallah 2010-2011 yılındaki rekoru da geride bırakacak bir sonuç elde edeceğiz, ben buna inanıyorum. İnşallah yıl sonunda her ilin, her sektörün istihdam şampiyonlarını birlikte ödüllendireceğiz. Bugün başlattığımız istihdam seferberliğine birliğimizin tüm üyelerini, tüm illerimizi etkin bir şekilde katılmaya davet ediyorum. İllerimizde valilerimizin oda ve borsa organize sanayi yönetimi başkanlarımızla birlikte bu meseleyi yakından takip etmesi adeta birebir markaj yapması gerekiyor."Valilere çağrı"Valilerimize tekrar bir çağrı yapıyor aynı zamanda talimatımı veriyorum; İstihdam seferberliğine mümkün olan en iyi neticeyi almak üzere şehirlerimizin tamamı da etkin şekilde katılacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı zaman da belediyelerimizin de bu istihdamda yer almasının çok çok önemli olduğunu, onların da buna katkıda bulunmasının gereğini de özellikle ifade etmek istiyorum. Koordinasyonu ve izlemeyi de inanıyorum ki hükümetimiz, valilerimiz aracılığıyla yapacaktır. Mesleki eğitim kursları, girişimcilik eğitimleri, staj ve çıraklık programları gibi kampanyalarla zaten 500 bin ilave istihdam çalışmasını başlatmış durumdayız, şimdi bunu sizlerle birlikte daha üst seviyelere çıkartıyoruz. Sadece istihdam seferberliği başlatmakla kalmıyoruz, bunun için özel sektöre gereken desteği de sağladık, sağlıyoruz. İlgili bakanlıklarımız bu konudaki hazırlıklarını yapıyor, ben tabii bu toplantımıza konsey başkanlarımızdan, oda, borsa başkanlarımızdan, sektör temsilcisi, özellikle başkanlarımızdan ve organize sanayi bölgesi başkanlarımızdan temsilcilerin görüşlerini alarak devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.Toplantı basına kapalı olarak devam etti.